Тръмп: САЩ забраняват на Израел да бомбардира Ливан. Стига толкова!

Американският президент Доналд Тръмп пуска пост след пост в социалната си мрежа Truth Social. След като благодари на Иран за отварянето на Ормузкия проток, той заяви в ново съобщение, че американската блокада по отношение на Иран си остава в сила, като от думите му явно следва, че преминаването на кораби, свързани с Иран, все така няма да е възможно.

Последва още едно съобщение, в което Тръмп забранява на Израел да атакува повече Ливан. В поста си той посочва и, че САЩ няма да превеждат пари в замяна на ядрените активи на Иран.

"САЩ ще получат целия ядрен "прах", създаден от нашите велики бомбардировачи B2 - никакви пари няма да бъдат превеждани под каквато и да е форма, при никакви обстоятелства. Тази сделка по никакъв начин не е свързана с Ливан, но САЩ ще работят отделно с Ливан и ще се справят правилно със ситуацията около "Хизбула". Израел вече няма да бомбардира Ливан. САЩ им ЗАБРАНЯВАТ да го правят. Стига толкова!!! Благодаря!", гласи изявлението на Тръмп.

Следва още поредица от съобщения, в които Тръмп пише, че след като "ситуацията с Ормузкия проток е приключила", са му позвънили от НАТО да го попитат дали има нужда от помощ, на което той отговорил "КАЗАХ ИМ ДА СТОЯТ ДАЛЕЧ", защото Алиансът не помогнал на САЩ, когато трябвало.

И още - отново благодарности към Иран за това, че вече премахвал или унищожавал морските мини от Ормузкия проток със съдействието на САЩ.

Както и че - "ТОВА Е ВЕЛИК И БРИЛЯНТЕН ДЕН ЗА СВЕТА!"