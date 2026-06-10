Прокуратурата бездейства: БХК продължава да иска пълно разследване на “Възраждане“

Българският Хелзингски комитет (БХК) иска от три години пълно разследване на партия “Възраждане“, а пракуратурата бездейства. Това се казва в съобщение на неправителствената организация до медиите. Европейският парламент ще обсъди доклад на Европейския орган за европейските политически партии и фондации (APPF), който иска забрана на паневропейската партия “Европа на суверенните нации“ (ЕСН). Един от аргументите за отправеното искане е свързан с отношенията на “българската прокремълска партия “Възраждане” с управляващата руска партия “Единна Русия“, пишат от БХК в съобщението. През 2025 г.БХК подаде жалба до Върховната прокуратура срещу постановление на Апелативна прокуратура – София, с което се отказва разследване на дейността на “Възраждане“. В жалбата се настоява за пълно и всестранно разследване на системни нарушения на закона, които подкопават демократичния ред в страната.

Противозаконни действия

Жалбата се основава на множество документирани в продължение на няколко години случаи на противозаконни действия от страна на членове и поддръжници на ПП “Възраждане“, сред които физически и вербални атаки срещу държавни институции и длъжностни лица, включително нахлувания в общински и държавни сгради, заплахи и насаждане на страх сред държавни служители, призиви за насилие и антидемократични действия, разпространявани от официални представители на партията в социалните мрежи и чрез публични изявления.

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Снимка БГНЕС

От БХК напомнят, че в жалбата си са отбелязали членството на “Възраждане“ в европейската политическа партия “Европа на суверенните нации“, представена със своя група и в Европейския парламент (ЕП). Ето защо ПП “Възраждане” е обвързана и от Регламент № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации. В Регламента се казва, че всяка европейска партия трябва да зачита ценностите, на които е основан ЕС, “а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на човешките права, включително правата на лицата от малцинствата“.

Сарафов не е взел отношение

От БХК напомнят още, че тогавашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов “е могъл да вземе отношение по този въпрос преди да влезе в дебатите на европейско ниво, но е предпочел да не го прави. Това нанася репутационни вреди на цялата държава.

В жалбата на БХК е посочено, че дейността на „Възраждане“ противоречи както на Закона за политическите партии, така и на чл. 44, ал. 2 от Конституцията, който забранява организации, насочени към насилие и нарушаване на правата на гражданите. Освен това, партията систематично подкопава доверието в държавните институции и демократичните принципи на управление.

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Какво иска БХК

БХК настоява да бъде извършено пълно разследване на дейността на ПП „Възраждане“, включително анализ на публично достъпни факти, медийни публикации и данни от държавни институции. Сигналът включва две искания - да се разследва дейността на партията по реда на Закона за политическите партии, но също и главният прокурор да се обърне до Конституционния съд, който евентуално да установи противоконституционност на партията.

От Комитета припомнят още, че първоначалният им сигнал от 2023 г. срещу “Възраждане” получи отказ от Софийска градска прокуратура да разследва партията, и беше обжалван през 2024 г. пред Апелативна прокуратура София, която обаче също постанови отказ.

Междувременно 51-ото Народно събрание четири пъти отказа да свали имунитета на четиримата депутати Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Йордан Тодоров и Никола Димитров, поискан от прокуратурата за погрома над представителството на ЕК в София.