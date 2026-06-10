ЕС: Неутралитетът няма да ви спаси от Русия

Неутралитетът няма да предпази европейските държави от това да станат мишена на Русия, предупреди топ дипломатът на ЕС Кая Калас на пресконференция в Ирландия на 9 юни. Тя приветства усилията на островната страна за увеличаване на разходите за отбрана и за отдаване на приоритет на Украйна. Ирландия е една от само четирите страни в ЕС, наред с Австрия, Кипър и Малта, които не са членки на военния алианс НАТО. Дъблин отдавна поддържа политика на военен неутралитет, въпреки че тази позиция е подложена на все по-голям контрол, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г.

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"Никоя страна в Европа не е изключена от списъка с цели на Русия"

„Гордата традиция на Ирландия за военен неутралитет не се поставя под въпрос, но неутралитетът не осигурява имунитет срещу заплахите, пред които Европа е изправена днес. Никоя страна в Европа не е изключена от списъка с цели на Русия след нейната инвазия в Украйна“, заяви Калас пред журналисти на пресконференция в Дъблин.

Тя посочи като примери хибридните атаки и саботажа на подводната инфраструктура. Руски шпионски кораби са кръжали във и около ирландски води, през които трябва да минават всички връзки на островната държава с останалата част от Европа.

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Ролята на Ирландия за отбраната на Европа

На същата пресконференция ирландският външен министър Хелън МакЕнти заяви, че „морската сигурност ще бъде област, на която ще се обърне специално внимание“ през шестмесечното председателство на страната на Съвета на ЕС, което започва на 1 юли.

„Това включва усилия за подобряване на осведомеността ни в морската сфера, защита на критичната инфраструктура и укрепване на устойчивостта в нашата обща морска среда“, заяви МакЕнти.

Снимка: Getty Images

За Калас решението на Дъблин да увеличи разходите за отбрана с 55% нагоре до 2030 г. „изпраща ясен сигнал, че Ирландия поема по-активна роля“.

По-рано същия ден постоянният представител на Ирландия в ЕС Айнгеал О’Донъхю също подчерта конструктивната роля на страната в европейската отбрана по време на събитие, организирано от мозъчния тръст Европейски политически център.

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„Независимо дали ставаше дума за Бялата книга на Комисията за отбраната, Пътната карта за отбранителна готовност, споразумението за заема SAFE в размер на 150 милиарда евро или споразумението за използването на национални клаузи за изключение за разходите за отбрана, Ирландия успя да окаже подкрепа“, заяви О’Донъхю.

И МакЕнти, и О'Донъхю споменаха, че Украйна също ще бъде приоритет за предстоящото председателство, за което Калас благодари на Ирландия, предаде Kyiv Independent.

„Всички искаме тази война да приключи, най-вече самите украинци, но реалността е, че няма признаци, че Путин е готов да прекрати инвазията си, така че трябва да продължим да подкрепяме Украйна“, заяви топ дипломатът на ЕС.

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