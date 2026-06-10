Заради ПВУ: Отделят от БЕХ "Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2"

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), реши правителството днес. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Министерския съвет. Тя обясни, че преструктурирането е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Така, както беше договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ, посочи Петрова.

Забавяне на реформата

Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по ПВУ, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза още министърът. Първата част на решението на Министерския съвет е да бъде изпълнен етап 93 от ПВУ, който предполага създаването на ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени, обясни Петрова.

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Тя подчерта, че реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса "Марица Изток". Решението на правителството съдържа ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток" и съгласуване на тези документи с национално представителните синдикални организации, ДАНС, включително и диалог с Народното събрание, каза още енергийният министър.

Компенсация за енергоемки предприятия

Правителството е одобрило и промени, с които се урежда компенсация за енергоемки предприятия заради високите цени на тока.

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“Това е едно решение, което прави ефективна компесаторни програма, която е програма във връзка с цените на електрическата енергия, но по същество е програма, която е в подкрепа на конкурентоспособността, в подкрепа на инвестициите в българската икономика. Компенсаторната програма спазва принципа на 3 по 50: подкрепа за цената на електрическата енергия за 50% от потреблението в допустими сектори с до 50% във връзка с цената и насрещен ангажимент за поне половината от получена подкрепа да бъде реализирана впоследствие в инвестиции, свързани с декаробопяизация, енергийна ефективност и подкрепа за енергийната система”, поясни Петрова с уверението, че решението не касае държавния бюджет, тъй като финансирането по него се осигурява от "Фонд сигурност на електроенергийната система".

Дерогация за доставки за АЕЦ “Козлодуй"

Предложих проект на решение на МС, което беше прието, за дерогацията за определени доставки за АЕЦ “Козлодуй”, съобщи още Петрова. Така централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо, стомана и други, които са необходими за изпълнение на ремонтни програми и за гарантиране на високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни здравословни условия на труд, както и опазване на околната среда. С предоставената дерогацията се гарантира ядрената безопасност и безаварийната работа на централата”, заяви още министърът.

За договора с "Боташ", Петрова обясни, че "в момента текат преговори на корпоративно ниво". Тя помоли за "малко търпение" и изрази надежда, че съвсем скоро правителството ще има новини по въпроса.