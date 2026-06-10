Какво казва любимият ти волейболист за любовния ти живот?

Зодии. Тестове за съвместимост. Любими цветове. Любими песни.

Хората отдавна търсят начини да разберат повече за себе си и за хората около тях. А какво ще кажеш за нещо малко по-различно?

Например – любимия ти волейболист.

Оказва се, че изборът на любимец в националния отбор може да разкрие доста повече за характера ти, отколкото предполагаш. Поне ако вярваме на теорията, че често харесваме в другите качества, които тайно търсим и в себе си. Затова направихме един напълно ненаучен, но много забавен анализ.

Ако любимецът ти е Александър Николов

Ти си човек, който обича силните емоции.

Вероятно си казвал „Няма да се занимавам повече с този човек“ поне три пъти, преди отново да му пишеш.

Не обичаш посредствените неща – нито в работата, нито в приятелствата, нито в любовта. Харесваш амбициозните хора, които не се страхуват да мечтаят смело.

В отношенията не търсиш спокойствие. Търсиш химия. А понякога и малко драма.

Ако любимецът ти е Симеон Николов

Преди да изпратиш едно съобщение, вече си анализирал всички възможни сценарии.

Ти си човекът, който винаги има план Б, план В и резервен план Г.

Харесваш интелигентните хора и не се впечатляваш лесно от показност. За теб най-привлекателното качество е човекът срещу теб да знае какво прави. Ако някой ти предложи спонтанно пътуване след два часа, първо ще поискаш подробна програма.

Ако любимецът ти е капитанът Алекс Грозданов

Ти си от онези хора, които влизат в стаята и всички се успокояват.

Не защото говориш най-много. А защото вдъхваш сигурност. В любовта не играеш игри. Ако харесваш някого, показваш го. Ако нещо не работи, казваш го.

Вероятно приятелите ти често идват при теб за съвети.

И вероятно рядко ги подвеждаш.

Ако любимецът ти е Аспарух Аспарухов

Тогава най-вероятно си от хората, които не обичат да бъдат център на внимание.

Но без теб нещата просто не се получават. Винаги си насреща за близките си. Помниш рождените дни. Връщаш обажданията. Помагаш, без да чакаш благодарност.

Не обичаш шумните обещания. Предпочиташ хората да доказват с действия това, което казват.

Ако любимецът ти е целият отбор

Тук вече говорим за истински дипломат.

Или просто за човек, който разбира как работят големите успехи.

Защото волейболът е един от малкото спортове, в които една звезда никога не е достатъчна. Необходим е целият отбор. Може би точно затова толкова много българи отново се влюбиха във волейбола през последните години.

Пълните зали, драматичните обрати и новото поколение талантливи национали върнаха усещането, че всеки мач е събитие.

А това лято феновете имат още повече причини да следят представянето на България.

Всички срещи на мъжкия и женския национален отбор от Лигата на нациите могат да бъдат гледани в MAX One – новия телевизионен канал, който поставя специален акцент върху спортните събития с българско участие.

Освен мачовете на националите, зрителите могат да проследят още Европейското първенство по волейбол, срещи от Националната волейболна лига, двубои на Александър Везенков от Евролигата по баскетбол и стартове от Диамантената лига с участието на Божидар Саръбоюков.

А ако спортът не е единствената причина да включиш телевизора, MAX One предлага още популярни филми, любими поредици и съдържание за цялото семейство.

MAX One е достъпен без допълнително заплащане с ТВ плановете на А1. В началото на юни телекомът представи и нова оферта за ТВ 200+, който включва над 200 канала, от които 55+ в HD качество, и 1 промопозиция Select за срок от 12 месеца. Планът се предлага на супер цена от 0,99 евро/1,94 лева на месец за първите шест месеца, а след това – 11,99 евро/23,45 лева на месец за оставащия период на договора.

Зрителите, които ползват услугите на друг оператор, могат да се информират при своя ТВ доставчик за наличието на канала.

И сега бъди честен. Докато четеше текста, мислеше за себе си или за любимия си волейболист?