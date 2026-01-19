Спорт:

Заради студа: Над 100 отменени полета в Истанбул

Студ сковава Турция, температурите са около - 10 градуса, има отменени над 100 полета от и за Истанбул. 

Силен снеговалеж засипа Истанбул, по-интензивно в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, предава БТА.

Температурите в Истанбул паднаха рязко с около 10 градуса и влязоха в отрицателната гама. Усложнена е обстановката на летището “Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул.

В неделя са отменени над 100 полета, включително на авиокомпанията “Пегасус“, която изпълнява полети до София. Капацитетът на летището е намален до 15 процента, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая.

Отменени са рейсовете на катамараните в Мраморно море до Ялова и Бурса. Прогнозите са лошото време да продължи. Възможни са поледици.

Снегът валя по-интензивно в кварталите “Султангази“, “Башакшехир“ и “Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка е от няколко сантиметра, съобщиха от Координационния център за кризисни ситуации.

Едва в четвъртък се очаква затопляне в Истанбул.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите са паднали до -6 градуса, информира Анадолската агенция. За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

Спасиана Кирилова
