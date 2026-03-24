Заради войната в Иран: Извънредно положение в енергетиката във Филипините

24 март 2026, 15:51 часа 322 прочитания 0 коментара
Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви днес състояние на извънредно положение в енергетиката в отговор на конфликта в Близкия изток и на “непосредствената опасност“ за енергийните доставки на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Маркос каза, че е сформирана комисия, която да гарантира организираното придвижване, доставка, разпределение и наличност на гориво, храни, лекарства, селскостопански продукти и други стоки от първа необходимост. Филипинският президент заявява в изпълнителна заповед, разпространена до медиите, че конфликтът е създал несигурност на световните енергийни пазари, сериозни прекъсвания във веригата на доставки и значителна нестабилност и натиск за повишение на международните цени на петрола, “което представлява заплаха за енергийната сигурност на страната“.

Остава в сила една година

„Обявяването на състояние на извънредно положение в енергетиката ще даде възможност на правителството... да приложи адекватни и координирани мерки съгласно съществуващите закони, за да се справи с рисковете, породени от прекъсванията в глобалното енергоснабдяване и вътрешната икономика“, заяви той.

Декларацията, която ще остане в сила за една година, упълномощава правителството да закупува необходимите горива и петролопродукти, за да гарантира навременни и достатъчни доставки, и, ако е необходимо, да заплати част от сумата по договора авансово.

По-рано днес филипинската министърка на енергетиката Шарон Гарин заяви на пресконференция, че страната разполага с гориво за около 45 дни, въз основа на настоящите нива на потребление и че правителството работи за закупуването на 1 милион барела петрол от страни в и извън Югоизточна Азия, за да създаде резервни запаси.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
енергийна криза Филипините война Иран Фердинанд Маркос
