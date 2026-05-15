Израел искал подновяване на ударите срещу Иран, иранците мизерстват и нямат пари за лекарства

Израелският "Канал 11" съобщи, позовавайки се на американски и израелски източници, че Израел е изпратил „ясно послание“ до САЩ - страната иска възобновяване на военната кампания срещу Иран. От репортажа обаче се разбира, че настояването е това да се случи чрез Щатите. Посочва се, че последните консултации са включвали вариант за ограничени, целенасочени удари на американските сили по горивни и енергийни съоръжения в Ислямската република.

Целта е да се засили натискът върху Техеран, да се принуди режимът да се върне на масата за преговори и да отстъпи по отношение на ядрената си програма, твърдят източниците.

Още: САЩ: Си Дзинпин и Тръмп се споразумяха Иран никога да няма ядрено оръжие

Иранците алармират за рязко покачване на цените на лекарствата

Междувременно животът на иранските граждани се влошава - те се оплакват от все по-неблагоприятните икономически условия. В съобщения, изпратени до опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, иранци алармират за рязко покачване на цените на лекарствата и недостиг на основни медикаменти.

Снимка: Getty Images

Един човек споделя, че е успял да се свърже с интернет за първи път от около два месеца насам (режимът прекъсна достъпа по време на масовите протести) и е установил, че цената на сиропа за лечение на епилепсия и припадъци е скочила от 9 милиона риала (около 5 долара) миналата година до 42 милиона риала (около 23 долара) и че все още е трудно да се намери.

Още: Рубио: Не сме молили Китай да ни помага с Иран, нямаме нужда от китайска помощ (ВИДЕО)

В друго съобщение се посочва, че цената на една опаковка витамини В6 и В12 е достигнала 13 милиона риала, т.е. около 7 долара, което я прави недостъпна за много пациенти.

Служител в аптека в Шахр-е-Кодс, провинция Техеран, разказва, че един баща, дошъл да купи лекарства за детето си, нямал достатъчно пари и се опитал да използва електронен ваучер от правителството, но не успял. „Той търсеше начин да го продаде, за да може да купи лекарството“, споделя служителят.

Припомняме, че протестите срещу режима в края на 2025 г. избухнаха първоначално заради обезценяването на риала и покачващите се разходи за живот, след което преминаха в по-мащабно недоволство срещу властта. Аятоласите отговориха със сила и според независими оценки силите за сигурност може да са убили над 36 000 протестиращи граждани, ранявайки още стотици хиляди.

Още: Саудитска Арабия действа по инициатива, която да спре Иран да воюва