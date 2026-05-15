Саудитска Арабия действа по инициатива, която да спре Иран да воюва

Саудитска Арабия обсъжда със съюзниците си идеята за пакт за ненападение между страните от Близкия изток и Иран след края на военната операция на САЩ и Израел, която започна на 28 февруари, 2026 година. Въпросната операция се превърна във втората война с Иран в рамките на по-малко от година. Информацията за пакта съобщи Financial Times, позовавайки се на западни дипломати.

Според британското издание, Саудитска Арабия разглежда Хелзинкските споразумения от 1975 г. като модел — един от ключовите символи на "разтапяне на ледовете" по време на Студената война между Запада и СССР. По това време 35 държави се споразумяха да намалят напрежението и да установят основни принципи на сигурност в Европа. Тези споразумения по-късно станаха основата на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа).

Ако саудитското предложение бъде прието, то може да се превърне в първия сериозен опит от десетилетия за изграждане на някаква форма на колективна система за сигурност в Близкия изток — регион, който отдавна се определя от постоянни войни и косвени конфликти.

Припомняме, че Рияд и Техеран от години са най-сериозните съперници в ислямския свят - Саудитска Арабия е център на сунизма, докато Иран - на шиизма.

