Настъпи ли втората Студена война след посещението на Тръмп в Пекин: Анализ на журналисти

Би било пресилено да се говори за втора Студена война след срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин. Китай посрещна Тръмп с пищно посещение, но и с твърда любезност. Има надежда, че ще се появи нещо, но голямата политическа сделка не се е състояла. Това заяви пред БНТ журналистът Валерий Тодоров. Още: Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)

Според него езикът и лексиката, която се използва, подсказва, че диалогът ще бъде умерен и двете страни ще се опитат да намерят координация по глобалните въпроси.

Глобалните въпроси - Тайван, Иран и накъде върви светът?

Валерий Тодоров посочи още, че има очаквания какво може да се получи от следващите разговори с Китай.

"Китай като новопоявяваща се сила, САЩ не се отказват от доставка на оръжия за Тайван. САЩ признаха китайската теза, че Тайван е част от Китай, но част, която не трябва да бъде присъединявана със сила", добави Тодоров.

Той допълни, че САЩ считат Тайван за партньор, а не опонент в конкретна война.

Тодоров коментира още, че Китай е отхвърлил твърденията, че доставя оръжия на Иран.

Валерий Тодоров каза още, че ако отношенията се управляват правилно, ще има регионална сигурност, но ако не се управляват правилно - може да се стигне до глобално противопоставяне.

Журналистът Константин Вълков също кратко добави, че това, което се случи от посещението на Тръмп в Пекин, е ясно - Китай и САЩ вероятно за първи път в историята са над половината от световната икономика. Тръмп отиде с над 30 бизнесмени в Китай, отчете Вълков.

Според него големият проблем е случващото се в Китай и Тайван.

