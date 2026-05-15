ОАЕ ускоряват строителството на нефтопровод за заобикаляне на Ормузкия проток

Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще ускорят строителството на нов нефтопровод, за да удвоят експортния си капацитет през Фуджейра до 2027 г., съобщи Reuters, позовавайки се на правителствената пресслужба в Абу Даби. Така страната значително ще разшири възможността си да заобикаля Ормузкия проток, който е ефективно затворен от Иран заради войната на САЩ и Израел. Това е един от най-важните търговски маршрути в света, през който минават около 20% от глобалните доставки на петрол и втечнен газ, а също важни торове, химикали, лекарства и др.

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед е наредил на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) да ускори проекта за нефтопровода "Запад-Изток" по време на заседание на изпълнителния комитет. Той в момента се строи и се очаква да започне да функционира през следващата година, гласи информацията на Reuters.

Съществуващият тръбопровод за суров нефт в ОАЕ, известен също като тръбопроводът "Хабшан-Фуджейра", може да пренася до 1,8 милиона барела на ден и се оказа от решаващо значение, докато страната се стреми да увеличи максимално директния износ от крайбрежието на Оманския залив.

ОАЕ и Саудитска Арабия са единствените производители от Персийския залив, които разполагат с тръбопроводи за износ на суров нефт извън Ормузкия проток, докато Оман има дълга брегова линия по крайбрежието на Оманския залив. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн разчитат почти изцяло на пролива за доставките си.

Доставките на петрол за Азия продължават през Ормузкия проток

Междувременно преносът на петрол за азиатските пазари продължава през Ормузкия проток с разрешението на Иран и въпреки блокадата на САЩ.

Данните за проследяване на кораби от LSEG и Kpler показват, че товари се превозват към Япония, Китай, Индия, Южна Корея, Тайланд, Виетнам и Малайзия, включително няколко много големи танкера за суров нефт, които могат да превозват около 2 милиона барела петрол всеки.

Изброените пратки включват 2 милиона барела саудитски суров нефт, предназначени за Япония, 2 милиона барела иракски суров петрол, предназначени за Китай, и най-малко 6 милиона барела суров нефт от ОАЕ, изнесени през април, съобщава Reuters.