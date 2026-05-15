ОАЕ ускоряват строителството на нефтопровод за заобикаляне на Ормузкия проток

15 май 2026, 12:37 часа 209 прочитания 0 коментара
Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще ускорят строителството на нов нефтопровод, за да удвоят експортния си капацитет през Фуджейра до 2027 г., съобщи Reuters, позовавайки се на правителствената пресслужба в Абу Даби. Така страната значително ще разшири възможността си да заобикаля Ормузкия проток, който е ефективно затворен от Иран заради войната на САЩ и Израел. Това е един от най-важните търговски маршрути в света, през който минават около 20% от глобалните доставки на петрол и втечнен газ, а също важни торове, химикали, лекарства и др.

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед е наредил на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) да ускори проекта за нефтопровода "Запад-Изток" по време на заседание на изпълнителния комитет. Той в момента се строи и се очаква да започне да функционира през следващата година, гласи информацията на Reuters.

Съществуващият тръбопровод за суров нефт в ОАЕ, известен също като тръбопроводът "Хабшан-Фуджейра", може да пренася до 1,8 милиона барела на ден и се оказа от решаващо значение, докато страната се стреми да увеличи максимално директния износ от крайбрежието на Оманския залив.

ОАЕ и Саудитска Арабия са единствените производители от Персийския залив, които разполагат с тръбопроводи за износ на суров нефт извън Ормузкия проток, докато Оман има дълга брегова линия по крайбрежието на Оманския залив. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн разчитат почти изцяло на пролива за доставките си.

Доставките на петрол за Азия продължават през Ормузкия проток

Междувременно преносът на петрол за азиатските пазари продължава през Ормузкия проток с разрешението на Иран и въпреки блокадата на САЩ.

Данните за проследяване на кораби от LSEG и Kpler показват, че товари се превозват към Япония, Китай, Индия, Южна Корея, Тайланд, Виетнам и Малайзия, включително няколко много големи танкера за суров нефт, които могат да превозват около 2 милиона барела петрол всеки.

Изброените пратки включват 2 милиона барела саудитски суров нефт, предназначени за Япония, 2 милиона барела иракски суров петрол, предназначени за Китай, и най-малко 6 милиона барела суров нефт от ОАЕ, изнесени през април, съобщава Reuters.

Димитър Радев
