Спецчасти на САЩ в готовност: Тръмп крие какво ще прави с Иран с много приказки (ВИДЕО)

Абсолютно скоропостижно вчера, 23 март, американският президент Доналд Тръмп обърна плочата за Иран и макар Техеран да обяви на няколко пъти чрез свои представители, че лъже, президентът на САЩ също няколко пъти настоя - водим преговори, Иран се съгласи за ядреното оръжие. Колко може да се вярва на Тръмп е отдавна ясно - колкото на огранизатор на "тука има, тука нема".

Затова турският информационен проект Clash Report прави обзор на това какво прави Тръмп, а не какво говори. Под "какво прави" се разбира кои американски военни части са ангажирани в Близкия изток, с цел "Иран".

160-ти въздушнодесантен полк за специални операции (Нощни преследвачи): Елитна единица за специални операции с въздушно осигурване, използваща висококвалифицирани пилоти и модифицирани летателни машини. 75-ти рейнджърски полк: Леки пехотни сили за бързи нападения, завземане на летища и мисии за ценни цели. Делта Форс: Специалните части на американските сухопътни сили, специализирани за борба с тероризма и спасяване на заложници, фокусирани върху високорискови, прецизни мисии. 1-ва група специални сили: Работи главно в Азиатско-тихоокеанския регион. Обучава съюзническите сили, води неконвенционална война и подкрепя бунтовници или партньорски военни части. 5-та група специални сили: Фокусирана върху Близкия изток. Специализирана в борбата с тероризма, неконвенционалната война и консултирации за местни сили. Тюлени: Специалните части на американските военноморски сили.

За каква мисия може да бъдат използвани тези части?

Превземане на острови в или близо до Ормузкия проток — малки, но стратегически жизненоважни острови, които Иран използва за контрол на корабните пътища. Американските специални сили биха могли да ги завземат, за да отворят отново пролива.

Превземане на остров Харг — главният терминал за износ на петрол на Иран. Превземането или унищожаването му би лишило Иран от пари от един от основните му източници.

Ирански ядрени съоръжения или други ценни обекти — възможни мисии за унищожаване на запаси от обогатен уран или свързана с тях инфраструктура.

Междувременно, според ирански медии като Mehr и Tasnim, американско-израелските удари са поразили ирански енергийни съоръжения в Исфахан и Хорамшахр. Сред целите са сграда за управление на газов пренос, станция за налягане и тръбопровод. Атаките са станали, въпреки че Тръмп е заяви, че е отложил ударите по енергийната инфраструктура на Иран с 5 дни за разговори с Техеран.

А в Ирак е нанесен удар срещу щабквартирата на една от шиитските милиции (PMF), която е прокси на Иран. Става въпрос за провинция Анбар. Такива милиции вече на няколко пъти атакуваха с дронове американското посолство в Багдад.

💥 Airstrike hits Shiite militia in Iraq — casualties reported



The strike targeted a headquarters of the Popular Mobilization Forces (PMF) in Anbar province. Local sources report that a commander and up to 14 fighters were killed.



