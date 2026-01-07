Сенатор от САЩ заплаши аятоласите с убийство, иранският престолонаследник готов да се намеси (ВИДЕО)

"Към аятоласите: трябва да разберете, че ако продължавате да убивате хората си, които искат по-добър живот, Доналд Тръмп ще ви убие". Това предупреждение към иранския режим отправи близкият до американския президент републикански сенатор Линдзи Греъм, който говори пред FOX News за масовите протести в страната. "В Иран настъпват промени. Това ще бъде най-голямата промяна в историята на Близкия изток, която ще сложи край на този нацистки режим. Към народа на Иран: помощта е на път", заяви още 70-годишният сенатор.

Още: Като в България: Властта в Иран хвърли "трохи" на гражданите, виждайки масовите протести (ВИДЕО)

Senator Graham:



To the Ayatollahs: you need to understand—if you keep killing your people who are demanding a better life—Donald J. Trump is going to kill you.



Change is coming to Iran. It'll be the biggest change in the history of the Mideast to get rid of this Nazi regime.… pic.twitter.com/DuS55xpHFz — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Демонстрациите в Ислямската република избухнаха на 28 декември 2025 г. след рязкото обезценяване на местната валута риал и поскъпването на цената на живота. Търговци от Техеран и други големи градове започнаха стачки, а скоро към тях се присъединиха жители на почти всички провинции в страната. Лозунгите срещу режима на аятолах Али Хаменей не спират да звучат по улиците на Иран, където до момента има поне 36 жертви след сблъсъци със силите за сигурност, включително на двама членове на силите.

Припомняме, че Доналд Тръмп няколко пъти заплаши иранския режим, като последно заяви: "Наблюдаваме ситуацията много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати“.

Още: Прецедент: Полицията в ирански град премина на страната на протестиращите (ВИДЕО)

Престолонаследникът Реза Пахлави е готов да се завърне

Иранският престолонаследник в изгнание Реза Пахлави - синът на последния шах Мохамед Реза Пахлави, свален по време на Иранската революция от 1979 г. - обяви пред FOX News: "Повече от всякога съм готов да се намеся в Иран, веднага щом ситуацията го налага". Той е готов да води прехода от "тази тирания" към "бъдеща демокрация" и да помогне на народа си да постигне "тази цел", включително чрез референдум. "Цял живот съм бил обучаван да служа на нацията си. Готов съм да ѝ служа да постигне тази цел", посочи Реза Пахлави и каза, че е в готовност да отиде в Иран, за да води "финалната битка" заедно със сънародниците си.

Israeli-backed Iranian opposition figure Reza Pahlavi:



I’m more than ever ready to step in Iran as soon as the situation warrants itself.pic.twitter.com/0lH2lw3MM3 — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Още: Протестите в Иран се разрастват, въстават и считани за лоялни към властта региони (ВИДЕО)

Той описа мащаба на антиправителствените протести - "милиони хора в стотици градове" крещят "Смърт за диктатора", визирайки Али Хаменей, посочи Реза Пахлави. По думите му - въпрос на време е иранците да се освободят от тази "тирания".

"През всичките тези години никога не съм виждал такава възможност, каквато виждаме днес в Иран. Иранският народ е по-решен от всякога да сложи край на този режим, както светът стана свидетел през последните няколко дни", каза Пахлави.

Israeli-backed Iranian opposition figure Reza Pahlavi:



In all these years, I’ve never seen an opportunity as we see today in Iran.



Iranian people are more than ever committed to bringing an end to this regime, as the world has witnessed the last few days. pic.twitter.com/5y0vmaLeYP — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Още: Арести и смърт: Иранският режим опитва да засили агресията срещу протестиращите, но заплахата на Тръмп е пречка (ВИДЕО)

Преди това Реза Пахлави каза в интервю за The Wall Street Journal, че не смята, че е необходимо САЩ да изведат върховния лидер аятолах Али Хаменей и да го съдят за престъпленията му. Той омаловажи слуховете, че американската армия може да проведе такава операция, подобна на извеждането на Николас Мадуро от Венецуела.