Протестиращите в Иран поеха контрол над два града, работници в световен газов гигант стачкуват (ВИДЕО)

Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) обяви, че градовете Абданан и Малекшахи (в западната провинция Илам) са били ефективно „превзети“ от протестиращите. Това се е случило на десетия ден от демонстрациите, които избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на държавната валута риал и повишаването на разходите за живот. Първоначално недоволството се изразяваше в стачки на работници, но впоследствие хиляди жители на десетки провинции в Ислямската република подкрепиха протестите в знак на несъгласие срещу политиките на режима.

Още: Сенатор от САЩ заплаши аятоласите с убийство, иранският престолонаследник готов да се намеси (ВИДЕО)

Iran Protests: Ilam Province - January 6, 2026



Protests erupted across multiple cities in Ilam Province. Footage shows demonstrators chanting against the Supreme Leader: “This year is the year of blood, Seyed Ali (Khamenei) will be overthrown” and “Death to Khamenei.”… pic.twitter.com/YADwDqmDE1 — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) January 6, 2026

Страхът вече го няма

„Днес (вчера - бел. ред.) имаше значително развитие в два града в Западен Иран, които бяха ефективно превзети и хората всъщност празнуват по улиците“, каза Али Сафави от съвета за съпротива пред Fox News. „Те скандираха: „Смърт на Хаменей!“, посочи той, имайки предвид върховния лидер Али Хаменей.

„Въпреки всичко, което режимът е направил, факторът страх, изглежда, се е променил, защото хората са накарали репресивните сили да избягат“, добави Сафави.

From city to city across Iran, sparks are turning into open uprising.

Salute to the courageous people of Malekshahi and Abdanan in Ilam, who boldly took over the streets with chants of “Death to Khamenei” and drove the regime’s enforcers into retreat.

Salute to the uprising in… pic.twitter.com/vuN2khQwwa — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) January 6, 2026

Мариам Раджави, избрана за президент на Националния съвет за съпротива, също сподели публикация в X, в която поздрави протестиращите в Малекшахи и Абданан, които, по думите ѝ, „принудиха силите на режима да се оттеглят“.

Още: Прецедент: Полицията в ирански град премина на страната на протестиращите (ВИДЕО)

Вече се появиха кадри, показващи нещо много рядко наблюдавано досега в Иран - полицията да отстъпи на гражданите. Полицейски служители в Абданан се качиха на покрива на сградата на местното управление, положиха оръжие и махаха на протестиращите, обграждащи обекта.

Провинция Илам - горещата точка на протестите в Иран

Провинция Илам, която е с преобладаващо кюрдско население (общо около 580 000 души), е може би най-горещата точка на протестите, след като погребенията в град Малекшахи на убити протестиращи се превърнаха в сцена на масирани антиправителствени демонстрации.

Най-малко 36 души са били убити по време на протестите в Иран от началото им на 28 декември досега, съобщи американската правозащитна организация Агенция за новини на правозащитниците (HRANA). Става въпрос за 34 протестиращи граждани и двама членове на силите за сигурност. Четири от жертвите са на възраст под 18 години. Голям брой жертви сред тийнейджърите имаше и при предишната масова вълна на демонстрации от 2022 г., когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в следствения арест след задържането ѝ заради "неправилно" носене на хиджаб предизвика протестите "Жена, живот, свобода".

Още: Като в България: Властта в Иран хвърли "трохи" на гражданите, виждайки масовите протести (ВИДЕО)

Свидетели и правозащитни групи съобщиха, че в болница „Имам Хомейни“ в град Илам е бил пуснат сълзотворен газ, докато властите се опитвали да арестуват ранени протестиращи, прехвърлени от близките градове. Такава гледка вече имаше и на други места в страната. "Амнести Интернешънъл" заяви във вторник, че „атаката на иранските сили за сигурност срещу болница в Илам, където ранени протестиращи търсят медицинска помощ или подслон, нарушава международното право“.

Подобни съобщения дойдоха и от Техеран, където се твърди, че силите за сигурност са били забелязани да влизат в болница „Сина“, предизвиквайки страх сред пациентите и техните семейства.

Още: Арести и смърт: Иранският режим опитва да засили агресията срещу протестиращите, но заплахата на Тръмп е пречка (ВИДЕО)

А след като американският президент Доналд Тръмп заплаши режима на аятолах Али Хаменей, че ще последва "силен удар" от САЩ, ако властите убиват протестиращи, демонстранти вече се обръщат с директни призиви към републиканеца. "Тръмп, символ на мира. Не им позволявай да ни убият", гласи един от слоганите, забелязан на демонстрациите в Ислямската република.

Protesters in Iran have appealed to US President Donald Trump for help, according to videos sent to Iran International on Tuesday. pic.twitter.com/IGPIuzAjdj — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

Работниците в най-голямото газово находище в света са в стачка

Междувременно работниците в рафинериите на газовото находище Южен Парс се присъединиха към стачките в подкрепа на протестите в Иран, предаде независимата медия Iran International, която е базирана във Великобритания.

Южен Парс е от глобално значение като най-голямото находище на природен газ в света, споделяно от Иран и Катар, което го прави от решаващо значение за глобалната енергийна сигурност и крайъгълен камък на икономиките на двете страни, особено на Иран, уточнява специализираната платформа De Re Militari. Обектът доставя над 70% от вътрешния газ, захранва нефтохимическите предприятия и служи като ключов източник за износ на енергия от Иран.

Още: Протестите в Иран се разрастват, въстават и считани за лоялни към властта региони (ВИДЕО)