Протестиращите в Иран поеха контрол над два града, работници в световен газов гигант стачкуват (ВИДЕО)

Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) обяви, че градовете Абданан и Малекшахи (в западната провинция Илам) са били ефективно „превзети“ от протестиращите. Това се е случило на десетия ден от демонстрациите, които избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на държавната валута риал и повишаването на разходите за живот. Първоначално недоволството се изразяваше в стачки на работници, но впоследствие хиляди жители на десетки провинции в Ислямската република подкрепиха протестите в знак на несъгласие срещу политиките на режима.

Страхът вече го няма

„Днес (вчера - бел. ред.) имаше значително развитие в два града в Западен Иран, които бяха ефективно превзети и хората всъщност празнуват по улиците“, каза Али Сафави от съвета за съпротива пред Fox News. „Те скандираха: „Смърт на Хаменей!“, посочи той, имайки предвид върховния лидер Али Хаменей.

„Въпреки всичко, което режимът е направил, факторът страх, изглежда, се е променил, защото хората са накарали репресивните сили да избягат“, добави Сафави.

Мариам Раджави, избрана за президент на Националния съвет за съпротива, също сподели публикация в X, в която поздрави протестиращите в Малекшахи и Абданан, които, по думите ѝ, „принудиха силите на режима да се оттеглят“.

Вече се появиха кадри, показващи нещо много рядко наблюдавано досега в Иран - полицията да отстъпи на гражданите. Полицейски служители в Абданан се качиха на покрива на сградата на местното управление, положиха оръжие и махаха на протестиращите, обграждащи обекта.

Провинция Илам - горещата точка на протестите в Иран

Провинция Илам, която е с преобладаващо кюрдско население (общо около 580 000 души), е може би най-горещата точка на протестите, след като погребенията в град Малекшахи на убити протестиращи се превърнаха в сцена на масирани антиправителствени демонстрации.

Най-малко 36 души са били убити по време на протестите в Иран от началото им на 28 декември досега, съобщи американската правозащитна организация Агенция за новини на правозащитниците (HRANA). Става въпрос за 34 протестиращи граждани и двама членове на силите за сигурност. Четири от жертвите са на възраст под 18 години. Голям брой жертви сред тийнейджърите имаше и при предишната масова вълна на демонстрации от 2022 г., когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в следствения арест след задържането ѝ заради "неправилно" носене на хиджаб предизвика протестите "Жена, живот, свобода".

Свидетели и правозащитни групи съобщиха, че в болница „Имам Хомейни“ в град Илам е бил пуснат сълзотворен газ, докато властите се опитвали да арестуват ранени протестиращи, прехвърлени от близките градове. Такава гледка вече имаше и на други места в страната. "Амнести Интернешънъл" заяви във вторник, че „атаката на иранските сили за сигурност срещу болница в Илам, където ранени протестиращи търсят медицинска помощ или подслон, нарушава международното право“.

Подобни съобщения дойдоха и от Техеран, където се твърди, че силите за сигурност са били забелязани да влизат в болница „Сина“, предизвиквайки страх сред пациентите и техните семейства.

А след като американският президент Доналд Тръмп заплаши режима на аятолах Али Хаменей, че ще последва "силен удар" от САЩ, ако властите убиват протестиращи, демонстранти вече се обръщат с директни призиви към републиканеца. "Тръмп, символ на мира. Не им позволявай да ни убият", гласи един от слоганите, забелязан на демонстрациите в Ислямската република.

Работниците в най-голямото газово находище в света са в стачка

Междувременно работниците в рафинериите на газовото находище Южен Парс се присъединиха към стачките в подкрепа на протестите в Иран, предаде независимата медия Iran International, която е базирана във Великобритания.

Южен Парс е от глобално значение като най-голямото находище на природен газ в света, споделяно от Иран и Катар, което го прави от решаващо значение за глобалната енергийна сигурност и крайъгълен камък на икономиките на двете страни, особено на Иран, уточнява специализираната платформа De Re Militari. Обектът доставя над 70% от вътрешния газ, захранва нефтохимическите предприятия и служи като ключов източник за износ на енергия от Иран.

Димитър Радев
