Прецедент: Полицията в ирански град премина на страната на протестиращите (ВИДЕО)

Невероятни кадри се появиха в социалните мрежи и независимите ирански медии на 6 януари - полицейски служители в град Абданан в западната провинция Илам сложиха оръжие и махаха на протестиращите жители от покрива на сградата на местното полицейско управление, докато демонстрантите я обграждаха. В Иран продължават масови протести, избухнали на 28 декември заради срива на държавната валута риал, а впоследствие прераснали в по-широко недоволство срещу режима на аятолах Али Хаменей.

A video of protests in the city of Abdanan in Ilam province, western Iran, appears to show local police officers watching on and even waving as protesters march by the police station. pic.twitter.com/v812pk3Ame — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

Провинция Илам, която е с преобладаващо кюрдско население, остана гореща точка на протестите във вторник, след като погребенията в град Малекшахи на убити протестиращи се превърнаха в сцена на масирани антиправителствени демонстрации. Огромни тълпи в град Абданан излязоха по улиците с възгласи срещу върховния лидер.

Седем ирански кюрдски опозиционни партии отправиха съвместен призив за обща стачка в четвъртък в подкрепа на протестите в цялата страна и в осъждане на "престъпленията на режима в Керманшах, Илам и Лорестан". Те заявиха, че остро осъждат репресиите срещу демонстрациите и задържането на протестиращи, и ги описаха като „дългогодишна политика на режима на Ислямската република“. Партиите призоваха всички политически формации и граждански организации да „заемат единна и колективна позиция срещу престъпленията на режима на Ислямската република и да се присъединят към този призив“.

Престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави също отправи първия си призив за протести тази година във видеообръщение, апелирайки към повтаряне на определени слогани в четвъртък и петък.

Iranian Prince Reza Pahlavi on Tuesday issued his first call for protests, urging people across Iran to chant slogans at 8 p.m. on Thursday and Friday.pic.twitter.com/JhOkzsy7Ay — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

Най-малко 36 жертви от началото на протестите, над 2000 арестувани

Най-малко 36 души са били убити по време на протестите в Иран от началото им на 28 декември досега, съобщи американската правозащитна организация Агенция за новини на правозащитниците (HRANA). Стачките на търговците и уличните демонстрации се разпространиха в 285 места в 92 града в цялата страна на десетия ден от безредиците.

Според данните 34 протестиращи и двама членове на иранските сили за сигурност са били убити. Четирима от убитите са били на възраст под 18 години. Голям брой жертви сред тийнейджърите имаше и при предишната масова вълна на демонстрации от 2022 г., когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в следствения арест след задържането ѝ заради "неправилно" носене на хиджаб предизвика протестите "Жена, живот, свобода".

Десетки други протестиращи сега са били ранени, много от тях от сачми и пластмасови куршуми.

Протести са регистрирани в 27 от общо 31 провинции на Ислямската република, като силите за сигурност са арестували над 2000 души, се посочва още в доклада.

Репресиите срещу протестиращите стигнаха дори до болниците и медицинските центрове, които лекуват ранени демонстранти в Илам и Техеран, според свидетелства на очевидци и видеозаписи, получени от независимата медия Iran International, базирана в Обединеното кралство: В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО).

Акцентите от 10-ия ден протести

Най-значимото събитие на десетия ден от протестите беше широкомащабната стачка и демонстрация на търговците от базарите, особено в търговските центрове на Машхад и Големия базар в Техеран, пише Iran International. Големи части от пазарите за злато, валута, тъкани, обувки и стоки за домакинството са били напълно или частично затворени. Силите за сигурност са засилили присъствието си около големите търговски центрове и са блокирали някои събирания, но стачката е нарушила ежедневната икономическа дейност и е намалила пешеходния трафик, подчертавайки нарастващото припокриване между улични протести и икономическо недоволство.

HRANA също документира ескалация на насилието от страна на силите за сигурност, включително използване на пушки със сачми, сълзотворен газ и директни нападения над демонстранти. Наблюдатели на правата на човека заявиха, че официалните версии за някои смъртни случаи противоречат на показанията на очевидци и все още се разследват.

Иранските протестиращи се обърнаха към Тръмп

Държавните медии, които са под контрола на режима на Хаменей, представят страната като спокойна дори в настоящата ситуация.

Междувременно част от протестиращите се обръщат директно към американския президент Доналд Тръмп, който преди дни предупреди иранските власти, че САЩ ще "ударят силно", ако режимът започне да убива хора, а това вече се случва. "Тръмп, символ на мира. Не им позволявай да ни убият", гласи един от слоганите, забелязан на демонстрациите в Ислямската република.

Protesters in Iran have appealed to US President Donald Trump for help, according to videos sent to Iran International on Tuesday. pic.twitter.com/IGPIuzAjdj — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

Все пак на 5 и 6 януари броят на протестите в Иран леко е намалял в сравнение с периода между 2 и 4 януари, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).