Като в България: Властта в Иран хвърли "трохи" на гражданите, виждайки масовите протести (ВИДЕО)

Иранският режим вероятно се опитва да умилостиви протестиращите, като започва да одобрява икономически реформи - например субсидии за основни стоки. Аятоласите виждат какво се случва на улиците в стотици градове в голяма част от провинциите на Иран, а именно търговски стачки заради обезценяването на местната валута риал и по-широки антиправителствени протести. Те дори вече се сливат в едно след началото им на 28 декември 2025 г. и режимът на върховния лидер Али Хаменей пак е застрашен.

Иранският режим пуска "морков" на гражданите

Като контрамярка на 5 януари иранският парламент одобри преработената втора версия на законопроекта за бюджета за 2026-2027 г. Той задължава иранското правителство да увеличи заплатите в публичния сектор от 20% до 43%, да запази ставката на данък добавена стойност (ДДС) на 10% и да предостави 8,8 милиарда долара в субсидирани кредити за закупуване на основни стоки като яйца, масло и червено месо.

Важно е да се отбележи, че първата версия на законопроекта за бюджета предвиждаше увеличение на заплатите в публичния сектор само с 20%, което някои ирански официални лица критикуваха като недостатъчно, за да се справи с настоящата инфлация от 42,2%.

Актуализираната версия ще осигури на около 80 милиона иранци приблизително 7 долара на човек месечно за общо четири месеца, което все още е изключително ниска сума. Средната месечна заплата в Иран е около 200 долара.

Не е ясно дали одобреният бюджет ще успокои протестиращите, които изискват икономически реформи. Някои потребители в социалните мрежи вече се подиграха на сумата за субсидията като напълно недостатъчна.

Ситуацията напомня оттеглената първа версия на Закона за държавния бюджет за 2026 г. в България, след като десетки хиляди граждани в цялата страна излязоха на протести срещу правителството на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, подкрепено от "ДПС-Ново начало". Впоследствие беше предложен нов проектобюджет 2026, който само отлагаше вдигането на осигуровки за 2027 г. В крайна сметка властта подаде оставка.

Превантивни мерки срещу намеса на САЩ и Израел в протестите

На 6 януари иранският режим също така предупреди, че ще предприеме неопределени превантивни мерки, за да противодейства на всякакви опити на САЩ и/или Израел да се възползват от продължаващите протести, които заплашват сигурността на властта. Съветът по отбрана осъди „засилващия се заплашителен език и интервенционистките заплахи“ на противниците на Иран в първото си официално изявление от създаването си през август 2025 г. Съветът вероятно се позовава на предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп от 2 януари, че САЩ могат да се намесят, ако иранските сили за сигурност стрелят или убиват ирански протестиращи. Дни по-късно републиканецът повтори това и загатна за "силен удар" при такъв сценарий: Тръмп надгради заплахата си срещу Иран заради окървавените протести (ВИДЕО).

Най-висшият орган за вземане на решения в областта на националната сигурност и външната политика на Иран, Върховният съвет за национална сигурност, създаде Съвета за отбрана, за да преструктурира отбранителната стратегия на Иран и да възстанови възпиращия ефект чрез „твърда сила“ след 12-дневната война с Израел през юни.

„Иран не се счита за ограничен да реагира след действието и разглежда обективните признаци на заплаха като част от уравнението за сигурност“, обяви Съветът за отбрана, което предполага възможността за превантивни действия от страна на Техеран.

Политическият анализатор Мостафа Наджафи, близък до иранския режим, заяви на 6 януари, че Съветът за отбрана е издал изявлението, след като е получил „многобройни сигнали относно спешността на потенциални заплахи“. Наджафи оцени, че е „много малко вероятно“ Иран да предприеме превантивен удар, но единственият начин да промени настоящата позиция, в която се намират Техеран, САЩ и Израел, е чрез „възстановяване на възпиращия ефект“.

Неназован ирански официален представител заяви отделно пред Reuters на 5 януари, че тези външни опити за натиск са стеснили възможностите за маневриране на режима между протестите, оставяйки иранските лидери с усещането, че „има малко жизнени опции и високи рискове".

Махди Мохамади, съветник на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, също заяви на 5 януари, че „границата“ между настоящото състояние на неизвестност и война, както и „психологическите и физическите операции, превантивните удари и ответните удари, е станала изключително неясна“ и дори „преплетена“, предава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

