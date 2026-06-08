Ново откритие в Гърция развенчава един от митовете за Спарта

Древногръцката Спарта е известна като воинствена държава, което е дало на съвременната култура концепцията за „спартански дух“ – решителност и готовност да се понасят трудности в името на дадена цел. Дълго време в историческите изследвания доминираше убеждението, че Спарта е държава, първоначално основана от група воини. Но, както съобщава Foxnews, проучване на историка Ханс Бек предлага преосмисляне на тази гледна точка.

Откритието, което развенчава един от митовете за Спарта

Смята се, че спартанската държава е възникнала през 9 век пр.н.е. и, бързо набирайки сила, е доминирала голяма част от полуостров Пелопонес в продължение на повече от триста години между 700 и 371 г. пр.н.е. Традиционно Спарта е описвана като воинствено общество, формирано чрез завоевания. Нови археологически доказателства обаче показват, че тази картина е далеч по-сложна.

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Новото изследване се фокусира върху археологическия комплекс Агиос Василиос, където учените са открили останки от дворец, стенописи, бронзови оръжия и административни таблички, написани на линеар Б, най-старата форма на гръцка писменост. Именно тези открития позволиха на Бек да предположи, че Спарта не е възникнала „от нулата“ в резултат на завоевание, а се е формирала на базата на по-древна местна култура.

Тази хипотеза се подкрепя допълнително от светилището на Амиклия, което е продължило да функционира дори след упадъка на дворцовия комплекс и впоследствие е станало важно както за спартанците, така и за други местни общности. Непрекъснатостта на ритуалната дейност на това място показва запазването на по-древни традиции през периода на формиране на Спарта, което хвърля съмнение върху класическата теория, че тя е възникнала в резултат на завоевание.

Изследователят подчертава, че макар Спарта впоследствие да е придобила репутацията на мощна военна държава, нейният произход е бил далеч по-сложен. Авторът отбелязва, че тези данни не отричат ​​военната мощ на Спарта през следващите векове, но променят разбирането ни за нейния произход.

Интересни факти за Спарта

Спарта е родното място на феминизма. Ранните уредени бракове (преди 19-годишна възраст) са били забранени. Жените са имали право на образование.

В един момент почти половината от земята в Спарта е принадлежала на жени. Спартанка е единствената жена, спечелила два пъти състезанието с колесници по онова време. Когато арогантна атинянка попитала благородничка: „Защо само вашите жени господаруват над мъжете?“, тя отговорила в най-добрата лаконска традиция: „Защото само нашите жени раждат мъже.“

В Спарта алчността, трупането на съкровища, икономическата рационалност и други протестантски етични норми са били силно осъждани. До такава степен, че спартанските пари са били правени от безполезни железни пръти. Те дори са били закалени в оцет, за да не се разтопят. Прът е трудно да се открадне. Не можеш да подкупиш някого с прът. Не можеш да изнесеш прът от страната. А златото и среброто са били забранени.

Надгробните плочи не са били привилегия за всеки. Не всички воини са били погребвани с почести, а само тези, които са загинали в победоносна битка. Плутарх пише, че жените са имали право на надгробни плочи само ако са починали при раждане (което е разбираемо в гръцкия мироглед: раждането е пряка аналогия с битката). Всъщност жените в Спарта са получавали надписи върху надгробните си плочи, ако са починали по време на религиозни обреди.

Спарта не е имала частни роби. Следователно, не е имало чудовищна експлоатация (като тази при късните римляни). Робите – илотите – са били считани за обществена собственост. Те са давали половината от реколтата си на спартанците, а другата половина са използвали както си сметнат за добре. Многобройните илоти са предизвиквали постоянно безпокойство сред малкото спартанци. Затова те периодично са обявявали война на собствените си роби, за да намалят населението им, без да нарушават законите на военната чест. За да изпълнят тази демографска задача, спартанците са използвали завършилите гимназия – битките с илотите са се превърнали в нещо като изпит за полученото образование.

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