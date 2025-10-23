Българи в Рим споделиха вечерята си с мишка край Колизеума (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 13:28 часа 681 прочитания 0 коментара
Какво може да бъде по-хубаво от романтична вечеря край Колизеума в Рим? Вероятно не много неща, но едва ли някой би очаквал вечеря, в която главна роля играе една мишка. Това обаче не попречи на една българска двойка да сподели храната си с малкия гризач, който се появи и направи вечерята им незабравимо. А странното преживяване туристите споделиха в социалните мрежи чрез видео, което бързо се разпространи онлайн. 

Васил Велчев и съпругата му Петя били в Рим по повод участието си в полумаратона. По-рано вечерта решили да седнат в заведение на фона на емблематичния археологически обект в столицата. Наслаждавайки се на вечерята си, неочакван гост привлякъл вниманието им. "Вечеряхме срещу Колизеума, когато съпругата ми ме помоли да я снимам. Изведнъж тя забеляза мишка над главата ми. Първоначално се изплашихме, но после решихме да ѝ дадем малко парче храна.", споделя Велчев, цитиран от "Sky TG24". 

Тази малка, но запомняща се случка се превърна в забавна история за двойката, която доказа, че дори в най-романтичните моменти може да има неочаквани обрати, които правят преживяването още по-специално.

Необичайната сцена от видеото, което за кратко стана популярно в интернет, предизвика предизвика различни реакции сред оналйн потребителите – някои я намират за забавна, а други я свързаха с героят Реми, мишката готвач от анимационния филм на Pixar "Рататуи".

Проблемът с популацията на плъхове в Рим

От няколко години в Рим наистина има сериозен проблем с популацията на плъхове. Според официални данни, в италианската столица има около 7 милиона плъха — по 2,5 на всеки жител. Тази ситуация се влошава през летните месеци, когато високите температури и увеличеното количество отпадъци създават благоприятни условия за разпространение на гризачите

През август 2023 г. властите в Рим предприеха специална операция за справяне с нашествието на плъхове в района около Колизеума. Туристи споделиха видеа в социалните мрежи, показващи гризачите да се разхождат сред отпадъци и хранителни остатъци в близост до древния амфитеатър. В отговор на това, общината започна почистване на зелените площи, шахтите и поставяне на капани, за да осигури безопасността на посетителите.

Снимка: Getty Images

Тази ситуация не е нова за Рим. Градът отдавна се бори с проблеми, свързани с управлението на отпадъците, което води до натрупване на боклуци по улиците и привлича не само плъхове, но и други животни като гълъби и дори диви прасета.

Въпреки усилията на властите, проблемът с гризачите остава сериозен и изисква дългосрочни решения, включително подобряване на хигиената и управление на отпадъците в града.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Плъхове Италия Колизеум мишки
