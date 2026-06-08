БФС не подмина и Втора лига: големи промени, много изпадащи, малко промоции и нови изисквания за договорите

На 6 юни Българският футболен съюз проведе жребия за новия сезон 2026/27 в Първа лига и обяви новия регламент, според който от следващата кампания в родния елит ще се състезават 14 отбора. Но също толкова важни промени има и във второто ниво на българския футбол. Втора лига ще има иновации при промоцията към Първа лига, изпадащите, промоциите от Трета лига, броя участници и изискванията за футболистите с трудови договори.

Цели 6 отбора ще изпаднат от Втора лига

Ето какво написаха от БФС по повод промоциите към Първа лига, изпадащите от Втора лига и промоциите от Трета лига: "От сезон 2026/2027 първият отбор в крайното класиране на Втора лига ще печели директна промоция за efbet Лига. Вторият и третият отбор в класирането ще участват в баражи за място в елита. Отборите, завършили от 14-о до 20-о място във Втора лига, ще изпадат директно в Трета лига. Предвиден е и бараж за оставане. В него 13-ият в крайното класиране на Втора лига ще се изправя срещу загубилия от баража между първенците на Северозападна и Североизточна Трета лига.

Директно във Втора лига ще влизат първенците на Югозападна и Югоизточна Трета лига. При северните първенци ще се играе бараж между шампионите на Северозападна и Североизточна Трета лига. Победителят от този двубой също ще печели директна промоция във Втора лига. Загубилият баража между северните първенци ще получи втори шанс за класиране във Втора лига чрез бараж срещу 13-ия отбор от второто ниво".

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Във Втора лига ще се състезават 16 отбора

Ето и иновациите при броя участници във Втора лига и изискванията за футболисти с трудови договори: "Една от основните промени е свързана с бъдещия формат на първенството. От сезон 2027/2028 Втора лига ще бъде с 16 отбора. Сезон 2026/2027 ще бъде преходен, като именно чрез новите правила за промоция и изпадане ще се премине към редуцирания състав на шампионата. Въвеждат се и нови минимални изисквания към клубовете по отношение на футболистите с трудови договори.

През сезон 2026/2027 всеки клуб от Втора лига трябва да има минимум 7 футболисти с трудови договори. От сезон 2027/2028 изискването се увеличава, като клубовете ще трябва да разполагат с минимум 11 футболисти с трудови договори".

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