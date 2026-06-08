Шампион на Висшата лига с Арсенал е аут от Мондиал 2026

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва само след няколко дни, а вече някои страни претърпяха сериозни загуби в селекциите си. Вече стана ясно, че Бразилия загуби един от защитниците си, а сега същото можем да кажем и за Нидерландия. Шампионът на Висшата лига с Арсенал Юриен Тимбер, който тъкмо се върна от контузия на глезена, сега е получил нова травма, която няма да му позволи да играе за родината си на Мондиал 2026.

Юриен Тимбер пропуска Мондиал 2026

Юриен Тимбер започна сезона във Висшата лига по невероятен начин, като до 30-ия кръг пропусна само една среща, вкара 3 гола и даде 6 асистенции, а Арсенал записа 15 "сухи мрежи". Но контузия в глезена наложи принудителната му смяна в средата на март. От тогава Тимбер записа само 54 минути и то във финала на Шампионска лига, който "артилеристите" загубиха от ПСЖ на дузпи. Роналд Куман го включи в списъка на Нидерландия за световните финали в САЩ, Канада и Мексико, но само дни преди началото на първенството, стана ясно, че той е с нова контузия.

Още: 82 500 души на едно място! Стадионът за финала на Мондиал 2026 е по-голям от три наши областни града

Липсата на Тимбер ще се отрази на Нидерландия

За жалост тази травма ще наложи той да пропусне цялото участие на "лалетата" на Мондиал 2026. На негово място Роналд Куман е повикал защитника на Съндърланд Лустхарел Гертрюда. Липсата на Тимбер е много лоша новина за Нидерландия, тъй като това със сигурност ще подкопае дефанзивната им стабилност, която е най-голямото им оръжие преди Мондиал 2026. Там те са в група с Япония, Швеция и Тунис, а преди началото на Първенството, "лалетата" ще изиграят контрола с Узбекистан.

Още: Дни преди старта на Мондиал'26: Ромарио разкри голям проблем в националния отбор на Бразилия