Съд забрани на австралиец да търси контакт с норвежката принцеса заради картичка

Австралийски съд забрани вчера на 63-годишен мъж да търси контакти с норвежката принцеса Ингрид Александра или семейството ѝ за период от две години. Дейвид Джеймс Кук има забрана да влиза в кампуса на университета в Сидни, където учи 22-годишната принцеса, да използва онлайн търсачки, за да получава информация за нея, или да се свързва по някакъв начин с нея или със семейството ѝ.

Целта на налагането на подобна мярка е да му се попречи да употреби насилие, заплахи или тормоз.

Кук заяви пред репортери на излизане от съда, че заповедта се дължи на пощенска картичка, която изпратил на Ингрид. „Изпратих й картичка, в която просто помолих за приятелство, това е всичко. Не исках умишлено да я разстроя по какъвто и да било начин и не бих направил такова нещо. Тя е мил човек. Срещнах я случайно на едно събитие и след това ѝ изпратих картичката“, каза той.

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По-късно Кук бе обвинен и в нападение срещу фотограф, малко след излизането си от сградата на съда. Фотографът е получил леки наранявания.

Ингрид живее в университетски кампус в Сидни, откакто пристигна в Австралия миналата година, за да следва международни отношения. Тя неотдавна се върна в Норвегия, за да посети майка си, която е тежко болна.

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