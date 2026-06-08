Радар за икономика: Най-важните новини на 08 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 08 юни 2026 г.

Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Най-малко осем големи търговски хранителни вериги са се отзовали на призива на правителството на Румен Радев и доброволно са се съгласили да намалят цените на малката потребителска кошница за 6 месеца. Това стана ясно от съвместна среща на премиера Радев, министъра на земеделието Пламен Абровски и министъра икономиката Александър Пулев с представители на търговските вериги. Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

"Нямам цялата картинка": Новият особен управител иска одит в "Лукойл"

"Нямам цялата картинка към днешна дата". Това обяви новият особен управител в "Лукойл" Евгени Симеонов по време на пресконференция. Ето защо той е решен в рамките на около месец да направи анализ за текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата на "Лукойл", а следващата му стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, който очаква да отнеме повече време. Симеонов предвижда въвеждане на мониторинг в производството - дали е достатъчно натоварено, какви сортове нефт се използват, като основната му цел е да върне нормалността в рафинерията и компаниите.

Още: "Нямам цялата картинка": Новият особен управител иска одит в "Лукойл"

Обрат с цената на петрола след ударите между Иран и Израел

Цената на петрола отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени престрелки, застрашавайки крехкото примирие в Близкия изток, докато преговорите за прекратяване на войната зациклят, предаде Ройтерс. Израел съобщи, че е атакувал военни цели в Иран в отговор на ракетни удари от Техеран въпреки призивите на американския президент Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Обрат с цената на петрола след ударите между Иран и Израел

ЕС планира понижаване на данъците за ток

Европейският съюз планира изменения в данъците върху енергията и мрежовите такси, включително и облагане на тока с по-ниска ставка в сравнение с газа, с цел да се намалят сметките на домакинствата. Това сочи проектно предложение, до което агенция Ройтерс е получила достъп. То е част от реакцията на съюза срещу последиците от войната в Иран върху енергийните пазари, която доведе до рязък ръст в цените на петрола и газа, които повишиха значително сметките на домакинствата.

Още: ЕС планира понижаване на данъците за ток

Край на спокойствието: Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като слезе дълбоко под границата от 1,16 към американската валута, в седмицата, когато Европейската централна банка ще решава за лихвените проценти. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток. Край на спокойствието: Рязка промяна в курса на еврото