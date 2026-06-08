Историческото събитие, което остана незабелязано: Наумов стори нещо невиждано за Ботев Пловдив през XXI век

Националният отбор по футбол на България изигра две контроли, за които едва ли скоро някой ще се сети. "Лъвовете" отстъпиха с 0:1 на Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и завършиха наравно 2:2 при визитата си на Молдова. За сметка на това преди 3 месеца спечелихме екзотичния турнир FIFA Series в Индонезия след драматична победа с 1:0 над домакините във финала. Преди минималния успех "трикольорите" показаха мускули при разгрома с 10:2 над Соломоновите острови.

Наумов с историческо постижение

Именно при тази среща се случи нещо историческо, което остана незабелязано. Даниел Наумов се превърна в първия страж на Ботев Пловдив, който застава под рамките на вратата за националния тим на България през XXI век. Справка в реномиралния портал Transfermarkt показва, че последното "канарче" вратар за родината е Димитър Попов, а преди това трябва да върнем лентата назад до 80-те години на миналия век.

Оставяйки статистиката на заден план, Наумов изпраща солиден сезон. Неговият Ботев завърши на осмо място в Първа лига. Стражът записа общо 13 сухи мрежи за целия сезон в 38 мача. Той се присъедини към пловдивчани в лятната пауза на миналата кампания и определено се установи като един от най-ключовите играчи за своя отбор.

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