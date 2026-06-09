НА ЖИВО: ЕС налага невиждани до момента санкции срещу Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Европейският съюз наложи санкции срещу военноморска част на Корпуса на иранската революционна гвардия и срещу двама ирански граждани, като ги обвини, че подкрепят мерки, ограничаващи свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. Съветът на Европейския съюз включи в списъка си провинциалното командване на Хормозган на вече санкционираната от ЕС Военноморска част на Революционната гвардия, защото това звено помага за администрирането на система, изискваща от корабите, преминаващи през пролива, да предоставят информация за самоличността, товара и местоназначението си. А тя може да бъде използвана за определяне дали корабите имат право да преминат.