Стачка в Лувъра затвори музея за неопределено време

Служителите в Лувъра гласуваха днес да обявят стачка заради условията на работа и други оплаквания, нанасяйки още един удар по парижкия музей след голямата кражба на бижута през октомври, пише Асошиейтед прес. Синдикатът CFDT съобщи, че гласуването е проведено на среща тази сутрин, на която са присъствали 400 служители и са решили да спрат работа от днес. Най-посещаваният музей в света не отвори врати по график и отклони бъдещите посетители. В съобщение на уебсайта на Лувъра се посочва, че "музеят е затворен за момента".

Гласуването за стачка следва преговорите, проведени миналата седмица между синдикатите и представители на правителството, включително министъра на културата Рашида Дати. Профсъюзните лидери казаха, че разговорите не са отразили всички техни опасения по повод персонала и финансирането на Лувъра. "Посещението на музея се превърна в поредица от препятствия", каза Алексис Фритше, генерален секретар на звеното, отговарящо за култура, към CFDT.

Арести след грандиозния обир

Снимка: Getty Images

Припомняме, четирима души бяха арестувани в рамките на разследването на обира в Лувъра през октомври - двама мъже, на 38 и 39 години, и две жени, на 31 и 40 години, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от АФП. Всички задържани са от парижкия регион. От прокуратурата отказват да посочат в какво са заподозрени преди изтичането на срока на ареста им.

"Четирима души вече са обвинени в рамките на съдебното разследване, започнато на 29 октомври 2025 г.", напомни прокурорът на Париж Лор Бекюо. Сред тях трима мъже, на възраст 35, 37 и 39 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които на 19 октомври са проникнали в парижкия музей. Четвъртата е 38-годишна жена, която е заподозряна в съучастие, пише БТА.

Обирът посред бял ден отне на извършителите осем минути. За това време те проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона. Дръзкото деяние предизвика вълнение по целия свят. Плячката се оценява на 88 милиона евро, но в настоящия си вид е непродаваема. До днес бижутата не са открити.