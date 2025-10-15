Съд в Австралия потвърди отказа да се издаде виза на дясна американска инфлуенсърка

Върховният съд на Австралия потвърди решението на правителството да откаже да издаде виза на дясната американска инфлуенсърка Кандейси Оуенс. Съдебният състав единодушно подкрепи мярката, предприета срещу нея от министъра на вътрешните работи Тони Бърк, че „има риск тя да всее раздори в австралийското общество или в определени сегменти от него“.

Според Бърк Оуенс в миналото тя е правила доста „екстремистки и провокативни коментари по адрес на общностите на чернокожите, мюсюлманите, евреите и ЛГБТКИА+“ и има риск нейните „противоречиви възгледи (да) засилят недоволството сред тези общности и да разпалят враждебност и радикализъм" вътре в страната, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Оуенс поиска да предприеме обиколка за изнасяне на лекции в Австралия през ноември 2024 г., но месец по-рано ѝ бе отказана виза. Тя подаде жалба в съда, в която заяви, че отказът е нарушил правото ѝ да изразява свободно политическите си възгледи.

Тридесет и шест годишната инфлуенсърка има голямо влияние в дясното политическо пространство, посочва ДПА. Тя има 5,4 милиона последователи в „ЮТюб“ и 7,3 милиона последователи в „Екс“.

Оуенс преди е предизвиквала скандали с коментарите си в публичното пространство. През юли френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит заведоха дело срещу нея, в което я обвиниха в клевета, след като тя заяви, че френската президентша е била „родена като мъж“.

