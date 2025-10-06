Стрелял през прозореца, ранил 20 души, но не бил терорист: Австралийската полиция разпитва стрелеца

Австралийската полиция днес ще разпита мъжа, задържан за безразборната стрелба от прозорец на апартамент в Сидни, при която бяха ранени 20 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Разследващите, които се опитват да установят мотивите на нападателя, изключват версията за терористична атака.

Предполага се, че 60-годишният мъж е произвел до 50 изстрела с 30-милиметрова пушка в предградието "Кройдън парк".

"Удивително е, че няма загинали", заяви на пресконференция изпълняващият длъжността суперинтендант на полицията Стивън Пари.

Той добави, че заподозреният не е свързан с терористични или криминални групировки. Силите на реда също така не разполагат с информация заподозрелият да е страдал от психично заболяване.

Пари посочи, че 20 души, пострадали при стрелбата, са хоспитализирани и че един от ранените ще бъде опериран. Говорител на службата за спешна помощ съобщи, че медици са помогнали на място на 14 души, които са били в шок или са имали леки наранявания.

Тази нощ и сутринта е била направена оценка на физическото и психическото състояние на 60-годишния мъж, като медиците са преценили, че той може да бъде върнат в ареста.

