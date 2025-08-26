Застреляха двама полицаи в Австралия (ВИДЕО)

В ход е мащабно издирване на „тежко въоръжен“ мъж, след като двама австралийски полицаи бяха застреляни, а един ранен при засада в имот в малък селски град в щата Виктория, предава BBC.

Полицията описа ситуацията в Порепунка в Австралийските Алпи - на около 300 км североизточно от Мелбърн - като „активен инцидент“, като стотици служители са разположени, за да открият заподозрения.

Victoria Police is mourning two of its own tonight, the officers ambushed and shot dead as they arrived to serve a warrant at a remote property in Victoria's High Country.



The accused gunman, Dezi Bird Freeman, tonight remains on the run. #9News pic.twitter.com/RdHhywiez4 — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 26, 2025

Служители на реда бяха нападнати, докато 10 от тях се явиха в имота, за да връчат заповед за арест, която според австралийските медии е за сексуални престъпления в миналото.

Полицията съобщава, че заподозреният е избягал в храстите сам и пеша след стрелбата. Служителите все още се опитват да открият съпругата и децата на мъжа.