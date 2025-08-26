Застреляха двама полицаи в Австралия (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

26 август 2025, 13:50 часа
В ход е мащабно издирване на „тежко въоръжен“ мъж, след като двама австралийски полицаи бяха застреляни, а един ранен при засада в имот в малък селски град в щата Виктория, предава BBC.

Полицията описа ситуацията в Порепунка в Австралийските Алпи - на около 300 км североизточно от Мелбърн - като „активен инцидент“, като стотици служители са разположени, за да открият заподозрения.

Служители на реда бяха нападнати, докато 10 от тях се явиха в имота, за да връчат заповед за арест, която според австралийските медии е за сексуални престъпления в миналото.

Полицията съобщава, че заподозреният е избягал в храстите сам и пеша след стрелбата. Служителите все още се опитват да открият съпругата и децата на мъжа. ОЩЕ: Застреляха известна инфлуенсърка пред очите на 4-годишния й син (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
