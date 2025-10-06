Масова стрелба в Сидни, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКИ)

Мъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, предаде Франс прес, като се позова на полицията в най-многолюдния австралийски град. Нападателят е взел на мушка на произволен принцип вчера преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела, като в резултат в района настанала паника.

ОЩЕ: Мъж нахлу с кола в двора на руското консулство в Сидни (ВИДЕО)

A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park



The gunman is in hospital awaiting questioning pic.twitter.com/RdjuR2Wg2W — Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) October 6, 2025

Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са били наранени от счупени стъкла.

Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е бил настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста.

🚨🇦🇺SYDNEY SHOOTING RAMPAGE: 60-YEAR-OLD GUNMAN ARRESTED



Sydney’s Croydon Park went into lockdown after a 60-year-old man opened fire with a high-calibre rifle, allegedly spraying more than 50 rounds at cars, police, and bystanders.



🔹One man in his 50s is in critical… pic.twitter.com/JtT2JYw1bq — Info Room (@InfoR00M) October 5, 2025

ОЩЕ: Убити и ранени при престрелка в столицата на Алабама (ВИДЕА)

Масови стрелби стават в Австралия сравнително рядко, отбелязва АФП. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър, на остров Тасмания, през 1996 г.