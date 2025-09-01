Мъж нахлу с кола в двора на руското консулство в Сидни (ВИДЕО)

Мъж нахлу с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван, съобщи полицията, цитирана от австралийската радиотелевизионна компания ABC. Полицията на щата Нов Южен Уелс заяви, че е била извикана в руското консулство след сигнали, че пред него е паркирал автомобил без разрешение.

A driver has been arrested after crashing his vehicle into the Russian consulate in Sydney, Australia.



Полицаите се опитали да говорят с водача, който обаче засилил автомобила и минал с него през портата на консулството, се казва в съобщение на полицията, пише БТА.

39-годишният мъж е бил арестуван и сътрудничи на полицията.

Местните медии публикуваха снимки на бяла кола с две счупени стъкла, паркирана до руско знаме на тревата пред консулството.

Съобщава се за ранен в ръката полицай при инцидента.