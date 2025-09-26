Нови "брони" срещу нападения от акули вече се тестват активно

Австралийски изследователи са тествали четири различни вида материали, устойчиви на ухапвания от акула, за да оценят потенциала им за намаляване на нараняванията и загубата на кръв при ухапвания във водата, предаде Синхуа. Финансираното от правителството проучване е тествало ефикасността на четири материала за неопренови костюми, устойчиви на ухапвания, за намаляване на травмите, потенциално причинявани от бели или тигрови акули - т.е. видовете, които най-често се свързват с фатални срещи с хора, се казва в изявлението от университета Флиндърс, организиращ изследванията.

Снимка: iStock

Хората сравнително рядко стават жертва на нападения на акули, но такива нападения могат да засегнат сериозно местните крайбрежни общности и бизнеса, според изследване, публикувано в австралийското академично списание "Wildlife Research".

По-голяма защита

Новите неопренови костюми, които включват здрави и леки влакна, често използвани във ветроходните въжета, и полиетилен с ултрависоко молекулно тегло, предлагат както гъвкавост, така и защита, се казва в изявлението, като се добавя, че традиционните защитни костюми са се оказали твърде тежки и неподходящи за сърф или гмуркане.

Снимка: iStock

Изследователите са оценили потенциала на всеки материал за намаляване на нараняванията от бели и тигрови акули, като са определили травмите от ухапвания в четири категории с нарастваща тежест, вариращи от "повърхностни" до "критични". "Четирите тествани материала намалиха количеството на значителни и критични щети, които обикновено биха били свързани с тежък кръвоизлив и загуба на тъкани или крайници", каза Том Кларк от университета Флиндърс. В сравнение със стандартния неопрен, резултатите показват, че новите тествани костюми "могат да намалят загубата на кръв и травмите от големи разкъсвания и пробиви, потенциално спасявайки животи", каза професор Чарли Хювениърс от университета Флиндърс, допълва БТА.

