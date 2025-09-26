Войната в Украйна:

Нови "брони" срещу нападения от акули вече се тестват активно

26 септември 2025, 06:57 часа 349 прочитания 0 коментара
Австралийски изследователи са тествали четири различни вида материали, устойчиви на ухапвания от акула, за да оценят потенциала им за намаляване на нараняванията и загубата на кръв при ухапвания във водата, предаде Синхуа. Финансираното от правителството проучване е тествало ефикасността на четири материала за неопренови костюми, устойчиви на ухапвания, за намаляване на травмите, потенциално причинявани от бели или тигрови акули - т.е. видовете, които най-често се свързват с фатални срещи с хора, се казва в изявлението от университета Флиндърс, организиращ изследванията.

Снимка: iStock

Хората сравнително рядко стават жертва на нападения на акули, но такива нападения могат да засегнат сериозно местните крайбрежни общности и бизнеса, според изследване, публикувано в австралийското академично списание "Wildlife Research".

По-голяма защита

Новите неопренови костюми, които включват здрави и леки влакна, често използвани във ветроходните въжета, и полиетилен с ултрависоко молекулно тегло, предлагат както гъвкавост, така и защита, се казва в изявлението, като се добавя, че традиционните защитни костюми са се оказали твърде тежки и неподходящи за сърф или гмуркане.

Снимка: iStock

Изследователите са оценили потенциала на всеки материал за намаляване на нараняванията от бели и тигрови акули, като са определили травмите от ухапвания в четири категории с нарастваща тежест, вариращи от "повърхностни" до "критични". "Четирите тествани материала намалиха количеството на значителни и критични щети, които обикновено биха били свързани с тежък кръвоизлив и загуба на тъкани или крайници", каза Том Кларк от университета Флиндърс. В сравнение със стандартния неопрен, резултатите показват, че новите тествани костюми "могат да намалят загубата на кръв и травмите от големи разкъсвания и пробиви, потенциално спасявайки животи", каза професор Чарли Хювениърс от университета Флиндърс, допълва БТА.

Яна Баярова
