"Национален герой": Австралийският премиер към мъжа, нахвърлил се върху терорист (ВИДЕО)

Австралийският премиер Антъни Албанезе посети в болница мъжа, който се нахвърли върху терорист с голи ръце и му отне пушката. Той нарече Ахмед ал Ахмед "национален герой" и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност. "Ахмед, ти си австралийски герой. Рискува живота си, за да спасиш други, тичайки към опасността и неутрализирайки терориста. В най-мрачните времена виждаме най-добрите качества на австралийците. И точно това видяхме в неделя вечерта. От името на всеки австралиец, благодаря ти", каза Албанезе.

Австралийските медии съобщават, че ако Ахмед не беше обезоръжил стрелеца, броят на жертвите при атаката в Сидни щеше да бъде много по-голям.

Действал в точния момент

"Ахмед ал Ахмед е истински австралийски герой. Той е скромен човек, решил да действа в нужния момент. Неговата смелост е вдъхновение за всички австралийци", каза пред журналисти Албанезе, след като посети 43-годишния мъж, роден в Сирия, в болницата, в която е настанен.

На видеозапис се вижда как Ал Ахмед приближава единия от двамата нападатели в гръб и му отнема със сила оръжието. При схватката той е получил огнестрелни рани в рамото и се очаква утре да бъде подложен на допълнителна операция, каза Албанезе.

По-рано представители на австралийската полиция заявиха, че нападението на плажа Бондай, при което бяха убити 15 и ранени 42-ма души, е терористична атака, повлияна от джихадистката групировка "Ислямска държава".