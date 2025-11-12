Съдът реши: Русия губи терена за новото си посолство в Австралия

Върховният съд на Австралия постанови, че правителството може да си върне земята, която Русия е наела за построяването на ново посолство. Уточнява се, че Москва трябва да бъде компенсирана, предаде ДПА, цитирана от БТА. През юни 2023 г. австралийското правителство прие закон, за да попречи на Русия да построи посолство близо до парламента на страната в Канбера поради опасения за националната сигурност.

Решението на съда

Съдът постанови, че австралийското правителство е приело валидни федерални закони за възстановяване на парцела, което първоначално е предоставено под наем през 2008 г.

Съдът също така установи, че правителството е длъжно да плати на Русия "разумно обезщетение".

През 2023 г. австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство е "получило много ясни съвети за сигурност относно риска, представляван от новото руско присъствие толкова близо до сградата на парламента".

Москва все още има присъствие в Австралия в настоящите си имоти в Грифит, предградие на Канбера.