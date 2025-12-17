Разтърсващи истории за героите, които се опитаха да спрат нападателите на плажа в Австралия (СНИМКИ)

Подобно на много други австралийци, разхождащи се по плажа Бонди Бийч в дългите, топли летни вечери, в онзи ден Ахмед ал Ахмед просто искал да изпие чаша кафе с приятел. Но се озовал насред кървавата касапница, когато двама въоръжени мъже нападнаха евреи по време на празненствата за Ханука в крайбрежния парк. Приведен, между две паркирани коли, Ахмед се втурнал директно към един от нападателите, изтръгнал оръжието от ръцете му и го насочил към него. Кадрите от този момент бяха гледани милиони пъти по целия свят.

44-годишният сирийско-австралийски мюсюлманин, собственик на магазин, се превърна в национален герой на Австралия и утеха в един от най-мрачните моменти на страната: убийството на 15 души, които просто искаха да отбележат своя празник, пише Асошиейтед прес.

"В момент, в който сме свидетели на злото, той блести като пример за силата на човечността", заяви премиерът Антъни Албанезе във вторник, след като посети Ахмед в болницата, в която се лекува от получените огнестрелни рани. "Ние сме смела страна. Ахмед представлява най-доброто от нашата страна."

Междувременно австралийци, които никога не са се срещали с Ахмед, създадоха страница за набиране на средства за него. До вторник вечерта по този начин бяха събрани дарения от около 40 000 души, на обща стойност 2,3 милиона австралийски долара (1,5 милиона щатски долара). Сред дарителите беше и милиардерът Уилям Акман, мениджър на хедж фонд, който обеща да дари 99 000 австралийски долара.

Ахмед, който е женен и има две малки дъщери, го очаква дълга рехабилитация, след като е бил прострелян няколко пъти в лявата ръка, вероятно от втория стрелец, стрелял безразборно от пешеходен мост. До момента той вече е претърпял една операция, но му предстоят поне шест месеца лечение.

Пред малкия му магазин за тютютневи изделия в предградие на Сидни благодарни хора оставят цветя и бележки. Междувременно Ахмед получи посещения в болницата от австралийски лидери и е заявил на Крис Минс, премиерът на щата Нов Южен Уелс, че и сега би постъпил по същия начин.

Снимки: Getty Images

Ахмед бе провъзгласен за герой от световни лидери, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп и генерал-губернатора на Австралия, който е представител на британския крал Чарлз в страната.

Ахмед е живял в град Найраб в сирийския регион Идлиб, преди да пристигне в Австралия, разказа пред АП неговият братовчед Мохамед ал Ахмед. Той е напуснал Сирия през 2006 г. след като завършва следването си. Родителите на Ахмед ал Ахмед, които са пристигнали по-рано тази година в Сидни, разказаха пред Ей Би Си (Australian Broadcasting Corp.), че синът им е служил в полицията и в централните сили за сигурност в родината си. Баща му Мохамед Фатех ал Ахмед заяви, че "съвестта и душата" на сина му са го подтикнали да действа в неделя.

След масовото убийство Австралия търси надежда в скръбта и затова започнаха да се появяват още истории за героизъм.

Снимка: Getty Images

Сред тях е и историята на семейната двойка Борис и София Гурман, които са били убити, докато се опитвали да спрат един от стрелците, когато той излязъл от колата си и започнал да стреля, разказаха близките им пред австралийските медии.

62-годишният Реувен Морисън също беше убит, докато се е опитвал да спре ужаса, разказа дъщеря му Шейна Гутник. Той е хвърлял предмети по единия от стрелците, преди да бъде застрелян от втория нападател.

Снимки: Getty Images

Подобни прояви на смелост бяха цитирани от мнозина в социалните мрежи и в медиите като примери за това какво означава да си австралиец. "Когато направи това, той изобщо не мислеше за произхода на хората, които спасяваше", каза Мохамед Фатех ал Ахмед за сина си. "Той не прави разлика между една националност и друга, особено тук, в Австралия, където няма разлика между един гражданин и друг."

