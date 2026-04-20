Ако пътувате в Северна Гърция: Пазете се от крава-беглец на пътя (ВИДЕО)

Млада крава предизвика истински пътен хаос на националната магистрала Атина - Солун в Северна Гърция. Животното скитало на пътното платно в понеделник сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е причинил значителни смущения в трафика, тъй като кравата е тичала неконтролируемо между преминаващи превозни средства, принуждавайки шофьорите да намаляват рязко и създавайки опасни условия.
Няма съобщения за наранявания, пише още гръцкото издание.
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος της Σίνδου από αγελάδα που… έκοβε βόλτες ανάμεσα σε αυτοκίνητα.— in.gr/news (@in_gr) April 20, 2026
Още ли е на пътя?
В крайна сметка животното е прибрано от собственика си, но му отнело значително време да си възвърне контрола над животното. Помогнала му полицията, която временно затворила пътя, за да гарантира обществената безопасност.
Какво разстояние е изминала кравата?
Според държавната телевизия ERT, кравата е избягала от надзора на собственика в Калохори, село на около 6 километра от Солун. След като изминала значително разстояние, тя най-накрая стигнала до магистралата близо до Синдос.