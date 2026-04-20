Ако пътувате в Северна Гърция: Пазете се от крава-беглец на пътя (ВИДЕО)

Млада крава предизвика истински пътен хаос на националната магистрала Атина - Солун в Северна Гърция. Животното скитало на пътното платно в понеделник сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е причинил значителни смущения в трафика, тъй като кравата е тичала неконтролируемо между преминаващи превозни средства, принуждавайки шофьорите да намаляват рязко и създавайки опасни условия.

Няма съобщения за наранявания, пише още гръцкото издание.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος της Σίνδου από αγελάδα που… έκοβε βόλτες ανάμεσα σε αυτοκίνητα.



Οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό βρέθηκα μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό καθώς είδαν ξαφνικά μπροστά τους μία αγελάδα να…

Още ли е на пътя?

В крайна сметка животното е прибрано от собственика си, но му отнело значително време да си възвърне контрола над животното. Помогнала му полицията, която временно затворила пътя, за да гарантира обществената безопасност.

Какво разстояние е изминала кравата?

Според държавната телевизия ERT, кравата е избягала от надзора на собственика в Калохори, село на около 6 километра от Солун. След като изминала значително разстояние, тя най-накрая стигнала до магистралата близо до Синдос.