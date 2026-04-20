Ако пътувате в Северна Гърция: Пазете се от крава-беглец на пътя (ВИДЕО)

20 април 2026, 9:30 часа 700 прочитания 1 коментар
Млада крава предизвика истински пътен хаос на националната магистрала Атина - Солун в Северна Гърция. Животното скитало на пътното платно в понеделник сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е причинил значителни смущения в трафика, тъй като кравата е тичала неконтролируемо между преминаващи превозни средства, принуждавайки шофьорите да намаляват рязко и създавайки опасни условия.

Няма съобщения за наранявания, пише още гръцкото издание.

Още ли е на пътя?

В крайна сметка животното е прибрано от собственика си, но му отнело значително време да си възвърне контрола над животното. Помогнала му полицията, която временно затворила пътя, за да гарантира обществената безопасност.

Какво разстояние е изминала кравата?

Според държавната телевизия ERT, кравата е избягала от надзора на собственика в Калохори, село на около 6 километра от Солун. След като изминала значително разстояние, тя най-накрая стигнала до магистралата близо до Синдос.

Деница Китанова Отговорен редактор
трафик Крава Гърция Солун
