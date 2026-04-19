Приятел на Путин от Балканите е сред първите, обадили се на Радев

19 април 2026, 21:12 часа 924 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър на Президентството
Приятел на Путин на Балканите беше сред първите, които се обади на Румен Радев, за да го поздрави за изборната му победа в България. Припомняме, че според водещите екзитполове на водещите социологически агенции Радев печели предсрочния парламентарен вот убедително. На второ място се нарежда ГЕРБ с резултат между 14.8% и 16.2%, а трета позиция заема коалицията ПП-ДБ с подкрепа в диапазона 13.1% - 14.3%. Така разликата между първите две сили надхвърля 20 процентни пункта и очертава ясно изразен лидер във вота.

Кой е този приятел на Путин?

Става въпрос за президента на нашата западна съседка Сърбия Александър Вучич, а за обаждането научаваме от пост на сръбския президент във "Фейсбук", в който става ясно и за какво точно са си говорили освен за изборите в страната ни.

Очакванията на Вучич

"Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседските отношения и общите интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност. Президентът на Република Сърбия Александър Вучич разговаря по телефона с Румен Радев", пише Вучич в социалната мрежа.

Деница Китанова Отговорен редактор
Владимир Путин Сърбия Александър Вучич предсрочни парламентарни избори Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
