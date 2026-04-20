Спорт:

Опашка се изви пред БНБ заради новата колекционерска монета

20 април 2026, 10:50 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: БТА
Граждани се наредиха на опашка пред Българската народна банка (БНБ), за да закупят новата колекционерска монета, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание, предаде БТА. Продажбата на монетата започна при засилен интерес, като още към 09:00 ч. над 130 души се бяха записали в списък на желаещите да я закупят. Тя се продава на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София.

Монетата

БНБ пусна в обращение от днес сребърна колекционерска монета "150 години от Априлското въстание“, от серията "Българско възраждане“. Тя е с номинална стойност 10 евро. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Монетата е в тираж 5000 броя.

След присъединяването ни към еврозоната от 1 януари тази година това е третата колекционерска монета, които БНБ емитира, от предвидени общо пет колекционерски монети за 2026 г. Предвижда се централната банка да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на годината, посветена на българската азбука, става известно от монетната й програма за 2026 г.

С влизането на страната в еврозоната БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започна емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение,

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Монети БНБ Монета възпоменателна монета Българска народна банка
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес