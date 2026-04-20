Профил на избирателя на Румен Радев и от кого печели най-много гласове

Профилът на избирателя на „Прогресивна България“ е балансирано разпределен по всички демографски групи. Регистрира се малко по-изразено натрупване сред по-възрастните - над 50 години, както и в областните и малките градове. Това показват данните от изследване на "Тренд", финансирано от "Нова броадкастинг груп" и "Евронюз". Данните в колонен процент се четат по вертикала, а тези в редови процент - по хоризонтала.

Кой за кого гласува?

24% от всички гласували за формацията на Румен Радев са решили за кого да гласуват по време на кампанията, което е и най-високият дял в сравнение с останалите парламентарно представени партии и коалиции.

Основната част от гласоподавателите на „Прогресивна България“ са бивши избиратели на ПП-ДБ - 18,3%, ГЕРБ - 15,6%, БСП - 11,3%, както и от негласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. - 15,9%.

28,7% от всички гласували български турци са подали гласа си за „Прогресивна България“. Формацията е предпочитанието и на 38% от поколението Z. Втора след тях е ПП-ДБ, като за тях са гласували една пета от всички между 18 и 29 г.

ПП-ДБ е коалицията с най-млад електорат сред парламентарно представените формации, като 40% от всички гласували за тях са под 40 години. Единствено МЕЧ разполага с по-млад електорат, като при тях 45% от гласувалите за тях са под 40 години.

ГЕРБ остава по-добре представен в средната възраст (между 40 и 60 годишните), където е близо половината от техния електорат.

Над една четвърт от гласувалите за ГЕРБ на последните парламентарни избори през октомври 2024 г., на 19 април са дали своя глас за „Прогресивна България“. Същото се отнася за 36% от гласувалите за ПП-ДБ през 2024 г., 44% от Възраждане и над половината от избирателите на БСП.

15% от всички упражнили правото си на глас на 19 април са решили за кого да гласуват в последните няколко дни (7,8%) или в самия изборен ден (6,9%). 64%) от всички гласували смятат, че изборите ще доведат до промяна към по-добро. Само 5% са на обратното мнение.