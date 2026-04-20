Учени: Една от най-страшните риби в океана е еволюирала по неочакван начин

Учените са проследили еволюцията на на рибата дявол и са открили, че техният известен светещ придатък е преминал през няколко етапа на сложност в продължение на десетки милиони години.

Еволюцията на една от най-страшните риби

Според проучване, публикувано в научен труд и описано от The New York Times , първата версия на тази риба при предците на съвременните морски видове се е появила преди около 72 милиона години и първоначално е била чисто механична - без светлинни или химични сигнали.

По-късно, преди приблизително 34–23 милиона години, дълбоководните видове са развили биолуминесцентни примамки, което съвпада с рязкото увеличаване на разнообразието на тези риби. Учените отдават това на факта, че светлинните сигнали са започнали да се използват не само за лов, но и за привличане на партньори.

Отделните групи от рибата дявол са еволюирали в различни посоки: преди около 49 милиона години тези риби са разработили химически методи за примамване на плячка. Преди приблизително 5 милиона години подобни механизми са се появили независимо при брадавичастата жаба.

Изследователите отбелязват, че при тези риби се е появил модифициран лъч на гръбната перка, който с течение на времето се е превърнал в сложен инструмент за лов и комуникация.

Както обяснява един от авторите на изследването, биологът Алекс Мейл, еволюцията на рибата дявол е свързана с прехода към живот в различни океански дълбини и променящи се условия на видимост, където светлината се е превърнала в ключов сигнал за оцеляване.

Учените подчертават, че разнообразието от форми на примамките отразява адаптацията към различни екологични ниши – от коралови рифове до океански дълбини, където биолуминесценцията се превръща в основно средство за взаимодействие между плячка и хищник.

Изключително рядка риба, тихоокеанският бъчвоока (известен също като дребноуста макропина, Macropinna microstoma), е била открита преди това в океанските дълбини. Това същество се е адаптирало към екстремни условия и е развило уникална зрителна система, която му позволява да ловува ефективно в тъмното.

Освен това, във варовикова пещера на 385 метра под океанската повърхност близо до Япония, учените са открили нов вид уникално същество, което дълго време е било скрито от човешките очи.

