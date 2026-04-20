Николай Денков удари почти тройно Томислав Дончев в столичния 23 МИР

20 април 2026, 10:49 часа 1898 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com
Николай Денков удари почти тройно Томислав Дончев в столичния 23 МИР

Фотофиниш в битката за столичния 23 многомандатен избирателен район на изборите на 19 април. Листата на победителя от "Прогресивна България" печели вота с 84 340 гласа (32,57%) от вота на столичани в 23 МИР, следвани плътно от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 31,52%. Листата на коалицията с водач бившият премиер акад. Николай Денков получава 81 638 гласа.

С близо три пъти по-нисък резултат назад в класирането са от ГЕРБ-СДС с 12,5%. Листата на бившите управляващи бе водена от бившият вицепремиер Томислав Дончев. Следващи са от "Възраждане" с 4,47%, "Сияние" с 4,45%, БСП с 3,3% и т.н.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев
