Стотици километри древни пътища, които биха могли да водят до света на духовете, са открити в Амазонка

Стотици километри древни пътища, датиращи от 763 г. пр.н.е., са открити в Амазонка. Според Descopera.ro , те вероятно са били използвани както за материална инфраструктура, така и за движение на духовни сили. Учените анализирали сателитни изображения, за да открият следи от пътища в региона на границата между Бразилия и Боливия, в югозападната част на Амазония. На площ от 134 000 квадратни километра те открили най-малко 955 древни пътя с обща дължина приблизително 350 км.

Кой ги е построил?

Радиовъглеродното датиране показва, че най-старите от тези пътища са построени между 763 г. пр.н.е. и 950 г. сл.н.е. от древната цивилизация Акири. Впоследствие, около 1200 г. сл.н.е., започва нова фаза на пътно строителство, едновременно с появата на могилни селища в региона.

„Откритите 955 пътя са поразителни с изключително правия си маршрут и щателно планиране, което показва участието на сложни общества в тяхното изграждане. Повечето са с дължина под 500 метра, но много от тях имат врязани профили и повдигнати ръбове“, пише IFL Science.

Според изследователите, подобни характеристики показват целенасочен дизайн и високо ниво на инженерни умения.

„По-старите пътища, свързани с културата Акуири, обикновено са широки и къси и произхождат от големи церемониални структури, наречени геоглифи, издълбани директно в земята. Тези пътища, често подравнени спрямо посоките на света, предполагат възможна връзка между тези места и астрономически наблюдения“, обяснява статията.

Въпреки че точното предназначение на тези пътища остава неизвестно, учените смятат, че те може да са улеснявали взаимодействието между хора и нечовешки същества, позволявайки преминаването между видимия и духовния свят.

„В същото време пътищата, произхождащи от селища с надгробни могили, са по-тесни и вероятно са изпълнявали по-практични функции, като например свързване на общности и транспортиране на стоки. Приблизително 40% от тях водят до реки, което показва връзка с дейности, свързани с водата“, добавя публикацията.

Къде водят тези пътища?

Почти половината от пътищата, водещи от тези селища, вероятно се губят в околната гора. Учените казват, че някога те може да са водили до земеделски земи, но е възможно да са изпълнявали и ритуална функция.

„Например, тези пътища, които сякаш нямаха крайна дестинация, можеха просто да изчезнат в гората, улеснявайки преминаването на хора в и извън пространства, където съществуваха връзки между видове, духове и други нечовешки същества“, се казва в проучването.

