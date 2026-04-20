Обрат за второто място при 91.68% обработени протоколи, Пеевски дръпна на "Възраждане"

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 10:00 ч. при 91.68% обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.691% и 1 319 452 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне.

Обрат за второто място

Зад нея обаче настъпва разместване. ГЕРБ-СДС излиза на второ място с 13.398% (395 549 гласа), изпреварвайки "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), които остават трети с 13.210% (390 016 гласа). Разликата между двете формации е минимална и подсказва, че битката за второто място остава напрегната до финала.

Четвъртата позиция е за ДПС с 6.233% (184 031 гласа), а "Възраждане" затваря петицата с 4.354% (128 535 гласа), задържайки се над изборната бариера.

Под 4-процентния праг остават няколко формации, като част от тях се движат близо до границата, но към този момент остават извън парламента.

Резултатите под чертата:

МЕЧ - 3.262% (96 293 гласа)

"Величие" - 3.153% (93 086 гласа)

БСП - 2.994% (88 407 гласа)

"Сияние" - 2.970% (87 672 гласа)

АПС - 1.407% (41 553 гласа)

ИТН - 0.746% (22 019 гласа)

Така БСП окончателно се отдалечава от шансовете за влизане в парламента, въпреки първоначалните очаквания от екзит половете. ИТН остава далеч под 1%, което означава, че партията няма да има право на държавна субсидия, ако тенденцията се запази и при окончателните резултати.