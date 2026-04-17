Гладна кокошка, просо сънува: Очакванията в Скопие за изборите в България

Въпреки че анкетите показват фаворит за министър-председателския пост на България, цифрите не гарантират еднопартийно правителство, пише македонската медия "Слободен печат" за българските избори. Според македонската медия следва период на коалиционни преговори, които могат да бъдат дълги и несигурни. Подобна политическа динамика, според изданието, често води до компромиси и популизъм. А това рядко работи в полза на чувствителни въпроси, пише още медията.

Изборите в България в главите на съседите ни

Изборите в България в неделя няма да решат директно спора със Северна Македония, но ще покажат дали в София ще има стабилно правителство, което може да взема решения и да води непрекъсната политика. Това е именно първият важен момент за Северна Македония. Ако България отново навлезе в период без стабилно правителство, спорът ще остане в застой. От друга страна, дори и да се сформира българско правителство, това не означава автоматична промяна в българската позиция, тъй като няколко политически партии имат сходни позиции по отношение на условията, поставени от България", пише още медията.

Всъщност обаче "Слободен печат" пропускат, че няма двустранен спор между България и Северна Македония, а европейска преговорна рамка, която властта в Скопие не е изпълнила и това отчитат както миналогодишният доклад, така и новия проектодоклад на Вайц за напредъка за Северна Македония по пътя ктъм ЕС.

Позицията на България за Северна Македония е непроменлива

По този въпрос изданието е на прав път. Политическите анализатори, с които македонската медия разговаря, твърдят, че резултатите от изборите няма да променят коренно "българо-македонския спор", защото, както посочват, този спор се основава на солидна българска национална стратегия.

Анализаторът Петър Арсовски казва пред „Слободен печат“, че независимо кой ще спечели изборите в България, Северна Македония едва ли може да очаква истински политически обрат в отношенията с източната си съседка.

"Исторически погледнато, имахме най-добра политическа среда с българското правителство на Кирил Петков. Така че някои либерали, космополити, левичари, ни подхождат повече. Фаворитът на тези избори, Румен Радев, например, е ориентиран към центъра-ляво, но като се има предвид историята му по въпроса за Македония, не бива да очакваме някакъв пробив", обяснява Арсовски.

За къде без ОМО "Илинден"?

Университетският преподавател и представена от "Слободен печат" като виден борец за правата на македонците в България Стойко Стойков заяви пред македонската медия, че изборите в България няма да донесат нищо положително за Северна Македония. Стойков е познат като активист на непризнатата ОМО "Илинден" в България.

"Само погледнете политическите партии, участващи в тези избори. С изключение на една партия, която мълчи, всички останали са изрично антимакедонски. Така че, независимо кой ще спечели изборите, спорът с Македония ще остане непроменен", каза Стойков. Той обаче не разкри коя партия мълчи за българо-македонските отношения, въпреки че позицията на българската държава е единна по отношение на тази тема.