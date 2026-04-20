Говорим с 338 думи по-малко всяка година, учените са установили причината

Светът постепенно губи възможността за водене на оживени разговори и бърборене, които добавят цвят към ежедневието. Според ново проучване, хората изговарят с 338 думи по-малко в ежедневието си всяка година. Причината, според изследователите, е, че прекарваме много повече време, залепени за смартфони, машини за самообслужване и социални медии, пише IFL Science.

Тихата криза на човечеството със загуба на възможността за водене на оживени разговори

Двама психолози от Университета на Аризона и Университета на Мисури-Канзас Сити се заеха да разберат колко думи казват хората всеки ден, като се позоваха на данни от 22 проучвания, включващи повече от 2200 души, предимно от Съединените щати, но също и от няколко групи в Европа, Австралия и Мексико.

Тези проучвания не са били специално разработени, за да измерват колко хора говорят ежедневно. Вместо това, те са се фокусирали върху теми като преживели рак на гърдата, справяне с развода, социалните ефекти на медитацията и динамиката на взаимоотношенията. Въпреки това, от това богатство от информация, изследователите са успели да извлекат значими данни за това колко участниците са говорили всеки ден.

Мащабът на „загубите на реч“

Учените установили, че през 2005 г. хората са били склонни да изговарят около 16 000 думи на ден, независимо дали са разговаряли с близки, обсъждали снощните телевизионни предавания с колеги или са водили светски разговори на касата в супермаркета.

Всяка следваща година се наблюдава лек, но постоянен спад – средно по 338 думи на ден. До 2019 г. хората са започнали да изговарят само по 12 700 думи на ден.

„Колкото и незначителни да изглеждат 338 думи на ден, загубата на тези ежедневно изговаряни думи неизбежно се натрупва“, отбелязва статия в списанието „ Перспективи на психологическата наука“.

„Това означава, че всяка година изговаряме 120 000 думи по-малко от предходната година. От 2005 до 2019 г. приблизителният брой думи, изговаряни на ден, е намалял с около 28 процента. Тази загуба на думи отразява действителните говорими разговори, големи и малки, които сме спрели да водим с другите“, се добавя в текста.

Смартфони срещу реч на живо

Спадът е най-драматичен сред младите хора. Хората под 25 години губят около 452 думи годишно, в сравнение с 314 думи за възрастните на 25 и повече години.

Изследователите заявяват, че възходът на социалните медии обяснява голяма част от проблема, но не и цялата тенденция. Като цяло, ежедневните социални взаимодействия може да стават оскъдни; например, за да поръчате храна за вкъщи, докосвате приложение, вместо да се обаждате в ресторанта. За да попитате за упътвания, отваряте карти, вместо да спирате някого на улицата.

Заслужава да се отбележи също, че проучването се основава единствено на данни от западните страни, известни със своите индивидуалистични култури и бързото приемане на технологиите. Според изследователите е много вероятно много незападни култури да не са наблюдавали същия спад във вербалната комуникация.

„Нямахме данни от по-колективистични култури, така че не бих обобщил тези открития за целия свят. Моето усещане, основано на наблюдения, е, че видът непринудено, лежерно взаимодействие, което сякаш губим, е все още по-естествено в други части на света. Но не мога да кажа със сигурност въз основа на данните“, казва в изявлението си професор Матиас Мел, автор на изследването от Университета на Аризона.

Защо това е важно за нашето здраве?

Големият въпрос е какво означава това за нашето здраве, щастие и благополучие. Хората са майстори на разговора. Като дълбоко социални същества, ние процъфтяваме благодарение на малките нюанси на речта – определени интонации, фини нюанси, топлината на гласа.

„Ако бъдем принудени да предложим мнение, ние, като психолози, бихме казали, че устните, „живи“ разговори ангажират различни социални и когнитивни процеси от написаните разговори и че такива разговори на живо могат да осигурят ползи за благополучието, които приложенията и социалните медии не могат лесно да заменят“, пишат авторите на изследването в своята статия.

„Изключително важно е да приложим най-добрите си научни постижения, за да разберем тези бавни обществени промени, които засягат живота ни – особено защото изговарянето на 300 допълнителни думи на ден би могло да предложи на всеки човек лесен начин да се справи с личното си ниво на изолация и по този начин да повлияе на настоящата ни епидемия от самота“, добавят те.

