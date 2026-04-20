100% резултати в Ловеч: Ивет Горанова надви Николай Нанков

В 11-ти многомандатен избирателен район Ловеч също са готови с окончателното преброяване на гласовете от предсрочните парламентарни избори, става ясно от сайта на ЦИК. Депутатските места в Ловеч са малко, като партиите и коалициите се състезават за четири мандата в следващото Народното събрание. Разбира се, разпределението на тези мандати зависи от представяне на партиите и коалициите на предсрочния вот в неделя.

Резултатите

Водачът на листата на "Прогресивна България" Ивет Горанова е спечелила 46.604% от гласовете на хората в района, като за нея са гласували 24 779 души.

Листата на ГЕРБ-СДС, начело с Николай Нанков, е спечелила 20.059%, или гласовете на 10 665 души. Нанков обаче е постигнал един от най-добрите резултати за ГЕРБ в страната.

Следват ПП-ДБ с 6.540%, или 3 477 гласа, БСП с 4.610%, или 2 451 гласа и МЕЧ с 4.192%, или 2 229 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата.