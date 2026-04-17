Черна гора да оттегли решението си за признаване на Косово: Глас от управляващите в Подгорица (ВИДЕО)

Черногорският просръбскт политик и лидер на Демократическата народна партия (ДНП) Милан Кнежевич обяви, че партията му ще поиска Черна гора да оттегли решението си за признаване на Косово, пише черногорската медия bizniscg.me. Кнежевич, който е част от мнозинството в черногорския парламент се обърна към обществеността и обяви, че на заседанието на ДНП е получил пълна подкрепа да започне кампания за оттегляне на това решение, заедно със заместник-председателите, парламентарните и съветническите клубове.

„Изпращаме ясно послание, че няма да направим крачка назад и че на 10 май на голямо събрание ще поискаме подкрепа за тази инициатива както от партийните органи, така и от нашите активисти, които ще се борят за оттегляне на признанието на така наречената държава Косово“, каза Кнежевич.

Припомняме, че отдавна Кнежевич заплашва правителството на Черна гора, че ще го напусне.

Черна гора признава Косово още 2008

Припомняме, че Черна гора официално признава независимостта на Косово. Правителството в Подгорица взема това решение през октомври 2008 г., малко след като Косово обявява независимост от Сърбия през февруари същата година. Този ход е мотивиран от желание за интеграция в ЕС и НАТО, въпреки стремежа да се избегнат сериозни дипломатически щети със Сърбия.