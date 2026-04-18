Еволюцията е оформила външния вид на европейците: Ето какво показва проучване

Много учени твърдят, че хората са еволюирали много малко през последните 10 000 години. Обширно проучване, публикувано в сряда в списание Nature, предполага обратното. Изследвайки ДНК от 15 836 древни човешки останки, учените откриха 479 генетични варианта, които изглежда са били облагодетелствани от естествения подбор само през последните 10 000 години, пише гръцкото издание Kathimerini.

Проучването е осъществено от Дейвид Райх, популационен генетик в Медицинския факултет на Харвард в Бостън, Али Акбари, компютърен генетик в Харвардското медицинско училище и техните колеги.

Еволюцията и външният вид на европейците

Еволюцията е оформила и външния вид на европейците. Екипът на Акбари и Райх е открил десет варианта, свързани с по-светъл тен на кожата, които са имали сигнали за селекция. Причината за оплешивяване по мъжки модел е станала много по-рядка през последните 7000 години, допринасяйки за приблизително 1-2% намаление на разпространението на оплешивяване.

Кръвните групи в Европа

Списъкът от 479 варианта включва мутация в гена за кръвни групи. В зависимост от това кои варианти на гена хората наследяват, те имат кръвна група А, В или О.

Вариантът на тип B е бил много рядък в Европа и съседните региони допреди около 6000 години, установи новото проучване. Но след това мутацията се разпространява и сега е носител на 10% от хората в тази част на света.

Скорошна човешка еволюция

През последните няколко години учените успяха да открият няколко случая на скорошна човешка еволюция. Когато някои общества в Африка, Азия и Европа опитомиха говеда и други животни, например, те започнаха да пият мляко и да консумират други млечни продукти. Разпространила се е мутация, която е помогнала на хората да усвояват тези храни в зряла възраст. Възможно е тя да им е помогнала да преживеят глада през бронзовата епоха.

Цялото проучване - може да видите ТУК