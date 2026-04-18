Цените на имотите в Солун се повишават: Българите ли са причината?

Цените на жилищата в Солун продължават да се покачват, като годишният ръст надхвърля 10% през последните години, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на проучване на Engel & Volkers Greece, движени от големи инфраструктурни проекти, силно чуждестранно търсене и обновен жилищен фонд. Очаквано се оказва, че цените на имотите варират според местоположението, а причината за поскъпването може да ви изненада.

Българите ли са причината?

ОКазва се, че не българите и техния интерес към купуване на имоти са причината, а постепенното въвеждане на метрото в града. Именно то значително повиши стойността на имотите, особено в историческия център и квартал Вардарис. Очаква се допълнителни проекти, включително новата Педиатрична болница във Филиро и реконструкцията на Международния панаир в Солун, да подобрят още повече привлекателността на града.

Търсенето от международни купувачи също се засилва, подкрепено от нарастващата роля на Солун като център за технологии, образование и логистика. „Търсенето остава постоянно високо, докато цените в определени райони показват годишен ръст над 10%. Пазарът обаче става все по-селективен и диференциран“, каза главният изпълнителен директор на Engel & Volkers Greece Йоргос Петрас.

Какви са цените?

Цените варират значително в зависимост от местоположението. В историческия център средните продажни цени достигат около 3500 евро на квадратен метър под улица „Егнатия“, като падат до около 2300 евро над нея. „Вардарис“ остава по-достъпен с около 2250 евро на квадратен метър, привличайки интереса на инвеститорите поради достъпа до метрото.

В Каламария, където разширението на метрото е към завършване, средните искани цени са 3000 евро на квадратен метър, като се повишават до между 3400 и над 4700 евро за нови имоти на брега на морето. Луксозните райони като Панорама предлагат още по-високи цени, средно 3300-3500 евро на квадратен метър, като премиум жилищата достигат 5500 евро или повече и надхвърлят 6000 евро за първокласни имоти с безпрепятствена гледка.