Антибългаризмът е превърнат в държавна политика: Скопие подстрекава с агресия към всичко българско

13 януари 2026, 08:05 часа 176 прочитания 0 коментара
Антибългаризмът е превърнат в държавна политика: Скопие подстрекава с агресия към всичко българско

Антибългарската идеология до такава степен е възприета и този инструментариум на антибългаризма е превърнат в държавна политика. Това заяви журналистът Петър Колев пред bTV по отношение на вандалската проява на българското посолство в Скопие. По думите му, ако се погледне явно и до днес атмосферата в Северна Македония към българската общност не е променена. Ако някой си позволява да вандалства срещу вратата на официално дипломатическо представителство, искам да си представите каква е съдбата на обикновените хора, които се определят като българи и какво е отношението към тях, посочи Колев.

Агресивно поведение към всичко българско

Снимка: iStock

„Правителството в Скопие подстрекава агресивно поведение към всичко българско“, изтъкна Петър Колев.

Той е изненадан, че задържаното лице за вандалството не е от скопската и македонската етническа общност. „Един човек, който не е от македонската етническа общност, без да има друга причина, ми се вижда скептично. Това, което ни се случва с Македония е пример, който показва как едно държавно управление повече от 100 години целенасочено и умишлено с политиката си продължава да дестабилизира балканите“, коментира Колев.

Според него премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, е „малкият Александър Вучич“.

Петър Колев допълни, че подходът, в който с добро и с хубаво от 1991 г. до днес явно не дава продукт. „Това лечение трябва да бъде сменено с ясна, категорична и твърда позиция, да се намерят лостове за въздействие върху поведението на Скопие и за събиране на различни фондове за европейска подкрепа на Македония, настоя Колев.

Той бе категоричен, че българските власти трябва да разберат, че няма да стане с добро за Северна Македония.

Журналистът Нина Спасова посочи, че няма знаци на затопляне на отношенията между София и Скопие. „Определено имаше вид на провокация и не се знае какво ще направят властите в Северна Македония. За палежа отпреди години на нашия център в Битоля, въпреки че беше ясен извършителят, той получи условна присъда“, добави Спасова.

И според нея антибългарската държавна политика в Северна Македония влияе върху отношението на хората.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
нападение Република Северна Македония Северна Македония антибългарска пропаганда
