Не е само пневмония: Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич има и други сериозни заболявания

60-годишният сръбски вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич е в тежко състояние в Клиниката по пулмология на Клиничния център на Сърбия, където е на апарат за вентилация поради тежка двустранна пневмония. Състоянието му се усложнява допълнително от хронични заболявания, пише хърватската медия "Индекс". Става въпрос за диабет и сърдечни проблеми, които са животозастрашаващи, пише Blic.rs.

Министър Ивица Дачич е говорил публично няколко пъти за сериозните здравословни проблеми, с които се бори от години.

През март миналата година той призна за натиска, на който е подложен, като открито говори за това колко е изтощен и как нивата на кръвната му захар са се покачили драстично. „Знаете ли, захарта ми беше 20 вчера. Всичко това можеше да продължи, но няма да продължи дълго. Днес е около 15, въпреки всички лекарства, които приемам. Какво да правя, не мога да се оплаквам“, каза тогава Дачич.

Състоянието на Дачич в момента

Заместник-директорът на клиниката по пулмология Спасое Попевич потвърди сериозността на ситуацията вчера следобед.

„Състоянието на Дачич остава тежко и сериозно. Медицинският екип, който се грижи за него, полага огромни усилия и ние се борим предимно за подобрение“, каза Попевич и добави: „Твърде рано е да се говори за каквото и да било. Лечението продължава според всички постулати на съвременната интензивна медицина".

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера, че състоянието на министър Дачич е донякъде по-добро, но предупреди, че е неблагодарно да се правят прогнози. ОЩЕ: Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич е в болница. Вучич: Молим се за него